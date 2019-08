Es soll ihr womöglich letztes Album sein: Sheryl Crow veröffentlicht "Threads". (Universal)

Dass die Bedeutung des Albumformats (egal ob auf CD, Vinyl oder digital) langsam abnimmt, ist keine Neuigkeit mehr. Wo früher noch von vorne bis hinten durchgeplante Konzeptalben als die musikalische Königsdisziplin galten, dominieren heute für sich stehende Songs, die von den Konsumenten bisweilen völlig beliebig auf ihren Smartphones gesammelt und gehört werden. Sheryl Crow hat diesen Trend erkannt und deutete schon 2018 in einem BBC-Interview an, dass ihr nächstes Album ihr letztes sein könnte. Nun veröffentlicht die 57-Jährige ebendieses nächste Album - „Threads“, eine Duett-Platte mit vielen prominenten Gaststars.

Schon zur Zeit des BBC-Interviews erschien die auch auf „Threads“ enthaltene Single „Wouldn't Wanna Be Like You“. Das Duett mit Annie Clark aka St. Vincent glänzt nicht nur durch zwei gut harmonierende Stimmen, sondern auch mit einem klassisch ausufernden Rockgitarrensolo, wie man es von Clark in dieser ironischen Klischeehaftigkeit auch nicht alle Tage hört.

Wo sind sie denn alle? So allein wie hier erlebt man Sheryl Crow auf "Threads" nur selten. Auf der Duett-Platte wirken zahlreiche prominente Gastmusiker mit. (Universal Music)

Mehr als die Summe der Einzelteile

Aber das elfte Album von Crow hat noch ganz andere Höhepunkte zu bieten, etwa „Redemption Day“. Der Song, der schon auf Crows selbstbetiteltem Debüt (1996) zu hören war, wird hier zu einem Duett mit Johnny Cash, der den Track seinerseits als Cover auf seinem Album „American VI: Ain't No Grave“ (2010) aufgegriffen hatte. Die Studiotechnik macht es möglich, dass auch verstorbene Helden wie Cash wieder für einen Song auferstehen können. „Everything Is Broken“ von Bob Dylan bekommt mit Crow und Gastmusiker Jason Isbell eine neue Wendung; für das bluesige Stück „Live Wire“ holte man sich Bonnie Raitt und Mavis Staples als Verstärkung. Der bretthart groovende Funk-Rap in „Story Of Everything“ wird durch Chuck D (Public Enemy), Gary Clark Jr. und Andra Day veredelt und will mit seiner antirassistischen Botschaft sicher auch als Denkzettel für das derzeitige Amerika verstanden werden.

Daneben hört man auch noch Stevie Nicks, Sting, Keith Richards, Kris Kristofferson, Vince Gill und einige Stars mehr, die ihren Teil zu den insgesamt 17 Songs beitragen. Viele Stücke wirken ein bisschen melancholisch, um der alten Zeiten willen. Um der Album-Thematik noch einen speziellen Twist zu verpassen, wirkt bei „Cross Creek Road“ im CD- und Digital-Format Lukas Nelson als Kollaborateur mit, während Margo Price die Vinyl-Version begleitet. Doch trotz der langen Liste an Gästen klingt Crows Stimme immer präsent durch, und auch ihr Sound, diese Mischung aus amerikanischem Pop und gefügigem Countrysound, dominiert das Geschehen stets auf angenehme Weise.

Am Ende ist das Album „Threads“ dann tatsächlich auch mehr als die Summe seiner Einzelteile (beziehungsweise Singles). Der Zuhörer bekommt hier nicht nur eine beachtliche Zahl an legendären Musikern und Sängern aus den letzten 50 Jahre serviert, sondern eine Platte, die mit viel Liebe zusammengestellt wurde und die dann eben auch als Album ihre Berechtigung hat. Wenn Sheryl Crow sich bei der Sache mit dem letzten Album also doch noch umstimmen ließe - es wäre nicht das Schlechteste.