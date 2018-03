Das derzeit vielleicht schönste und beste VR-Spiel: "Moss". (Polyarc / Sony)

Virtuelles Mäuse-Märchen für PlayStation VR: In „Moss“ kämpft sich eine ungewöhnliche Heldin durch einen interaktiven Abenteuer-Roman - und der Spieler ist dank Headset mittendrin.

Polyarcs „Moss“ greift die Ideen von bekannten Roman- oder Spiele-Serien wie „Tintenherz“ beziehungsweise „Myst“ auf, um den Spieler in eine Märchenwelt jenseits von Buchseiten und Texten zu katapultieren. Die werden unter anderem von der niedlichen Maus Quill bewohnt, die der Spieler mit Gamepad-Kommandos und Bewegungssteuerung durch allerlei Gefahren lotst.

Als größter Trumpf von "Moss" entpuppt sich dessen gleichnamige Märchenwelt: So schön ist bisher kein anderer VR-Kosmos. (Polyarc / Sony)

Dabei ist Quills Streifzug durch das von vermenschlichten Tieren bevölkerte Königreich „Moss“ zwischen virtueller Puppenstube, Knobel-Exkurs und spielbarer Märchenstunde angesiedelt. Der Spieler schlüpft dabei in die Rolle eines „Lesers“: Während er durch die Seiten eines dicken Wälzers mit Quills Geschichte blättert, verschmilzt er allmählich mit der Handlung - und schwebt als eine Art stiller Beobachter durch wundervoll modellierte Miniatur-Welten, während sich Quill mit Mäuse-Muskelschmalz und Grips durch Sümpfe, Wälder oder unterirdische Rätsel-Katakomben arbeitet.

Die ungewöhnliche Steuerung des Abenteuers unterscheidet dabei penibel zwischen solchen Aktionen, die Quill vornimmt und jenen, die nur der Leser ausführen kann. Die beiden Analog-Sticks und das rechte Vierer-Button-Feld sind dem Nager vorbehalten: Sie helfen ihr dabei, ihren Weg zu finden, über schmale Simse zu balancieren, über Abgründe zu springen und sich mit wirbelnder Miniatur-Klingen durch Käfer-Horden zu kämpfen.

Speziell gravierte und beleuchtete Elemente wie der Stein im Hintergrund lassen sich manipulieren, damit Heldin Quill weiter kommt. (Polyarc / Sony)

Der Spieler oder „Leser“ dagegen greift „händisch“ ein: Indem er die Position des Dual-Shock-Controllers und seiner leuchtenden Sensor-Bar verändert, steuert er eine leuchtende Sphäre durch Quills Welt, mit der er Blöcke verschiebt, Angreifer lähmt oder die Lebensenergie seines Schützlings auffrischt.

Ein ungewöhnliches Kontroll-Schema, der geschickte Einsatz von verschiedenen Perspektiven und vor allem die herzig animierte Maus sind es, die Polyarcs Adventure geradewegs in den VR-Olymp katapultieren: Sich in diesem wunderschön gestalteten Märchenkosmos der Tiere umzuschauen und dabei als Teil einer zauberhaften, vor Leben pulsierenden Fabel zu fühlen - das wäre auf dem Bildschirm nie in dieser Intensität möglich gewesen. Obendrein stärkt man dabei auf kluge Weise die Bindung zur kleinen Heldin: Wird Quill verletzt oder stürzt sie in eine Kluft, bricht es einem schier das Herz.