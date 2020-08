Zum 85. Geburtstag des deutschen Kultkomikers: zweimal Dieter Hallervorden, aber nur einer ist echt. Für sein besonderes Porträt-Format "Kessler ist ..." holte Michael Kessler 2017 Entertainer und Schauspieler Dieter Hallervorden vor die Doku-Kamera. Und verwandelte sich - wie gewohnt - selbst in sein Gegenüber. (ZDF / Mike Christian)

Er ist sperrig, bisweilen eigenwillig und mag nicht "Didi" genannt werden. Dieter Hallervorden, mittlerweile Methusalem-alter Schauspieler und zudem deutsches Kulturgut, wird am 5. September 85 Jahre alt. Der Wahl-Berliner Kabarettist ("Die Wühlmäuse) und Komiker ("Nonstop Nonsense") feierte nach Jahrzehnten der etwas brachliegenden Karriere ein furioses Alters-Comeback mit Filmen wie "Sein letztes Rennen" (2013) und natürlich Til Schweigers "Honig im Kopf" (2014). Dass Michael Kessler ihn 2017 für sein stets gut recherchiertes, sich Zeit und Tiefe nehmendes Porträtformat gewinnen konnte, ist nicht selbstverständlich. In seiner "Kessler ist ..."-Folge - deren Clou wie immer darin besteht, dass sich Michael Kessler fürs abschließende Interview per aufwendiger Maske in sein Gegenüber verwandelt - kommen neben Hallervorden auch dessen Sohn sowie ein Freund und Wegbegleiter, der Regisseur Thomas Schendel, zu Wort.

Auch das Erste würdigte seinen ehemaligen „Nonstop Nonsense“-Quotenkönig (1975 bis 1980) mit einer kleinen, aber feinen Nebenrolle zum Geburtstag. In der gelungenen romantischen Komödie „Schönes Schlamassel“ (2.9., ARD) spielt Hallervorden einen jüdischen Schriftsteller, der im Altersheim seinen Ruhm zelebriert. Im wahren Leben distanziert sich Hallervorden indes von der Idee eines Ruhestands. Normalerweise wäre er im Frühjahr 2020 mit Jean-Louis Fourniers Stück „Gottes Lebenslauf“ auf Tournee gegangen. Corona-bedingt wurden die Vorstellungen des Frühjahrs auf 2021 vertagt. Dafür geht es nun in Hallervordens eigenem Theater, dem Berliner Schlosspark-Theater, weiter: Am 14. August startet der Spielbetrieb mit Monty Python's „Spamalot“. Bei der Premiere von „Gottes Lebenslauf“ steht Hallervorden an seinem 85. Geburtstag dann selbst auf der Bühne. Ein Statement! Darüber hinaus sucht der fitte Senior weitere Aufgaben, die ihn im Sinne seines Spätwerks reizen.