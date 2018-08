Souverän ins Tor gebracht: "FIFA 19" gewann den Sportspiel-Pokal. (Electronic Arts)

Wie jedes Jahr hat auch 2018 eine Jury aus verschiedenen Medien- und Community-Vertretern die besten Titel der Spielemesse gamescom gekürt - darunter Preise für elf verschiedene Spiele-Genres sowie fünf Plattform-spezifische Auszeichnungen.

Als bestes Spiel für Sonys PS4 ist Marvel-Superheld „Spider-Man“ nach Hause gegangen, zum besten Xbox-One-Game wurde „Ori and the Will of the Wisps“ gewählt. Bestes Switch-Game war laut Jury „Super Smash Bros. Ultimate“, den Mobile-Preis haben die „Shadowgun War Games“ eingeheimst. Ubisoft Blue Byte wiederum darf sich über eine Auszeichnung für „Anno 1800“ als bester PC-Titel freuen.

Wurde zum stärksten Action-Titel und insgesamt besten Game der Messe gewählt: das bockschwere Samurai- und Monster-Gehacke "Sekiro: Shadows die twice". (Activision / From Software)

Bestes Spiel der Messe überhaupt und Gewinner in der Action-Kategorie ist Froms und Activisions knallharte Samurai-Mär „Sekiro: Shadows die twice“. Eine Auszeichnung für das überzeugendste Multiplayer-Game ging mit „Call of Duty: Black Ops 4“ ebenfalls an Activision. Das ebenfalls gesellige Kontroll-und Bildschirm-Konzept von „Super Mario Party“ war den Juroren einen Preis als bestes Familienspiel wert, als PS-stärkstes Rennspiels wiederum ist „Forza Horizon 4“über die Zielgerade geprescht. Die Pole-Position als bestes Casual-Game konnten die Fun-Flitzer von „Sonic Team Racing“ erfahren, währenddessen haben ihre Sega-Kollegen von „Total War: Three Kingdoms“ den Sieg in auf dem Strategie-Schlachtfeld errungen.

Bestes Rollenspiel wurde das klassisch gepolte „Divinity: Original Sin 2“ aus den Larian Studios, ein weiterer Preis für „Ori and the Will of the Wisps“ wurde in der Genre-Klasse „bestes Puzzle/Skill-Game“ vergeben. Electronic Arts' „FIFA 19“-Kicker haben wie erwartet den Sportspiel-Preis für sich ausgemacht, bester Download-Inhalt wurde Activisions „Destiny 2“-Add-On „Forsaken“.

War den Juroren den Preis "bestes PC-Spiel" wert: "Anno 1800" von Blue Byte Mainz. (Ubisoft Blue Byte)

Darüber hinaus darf sich „Sekiro“- und „Call of Duty“-Hersteller Activision über den Preis als bester Hersteller sowie Entwickler freuen, während die Trophäe für den besten gamescom-Stand an „Fortnite“ ging.

Gefreut hat sich außerdem die Messe Köln, die auf der Veranstaltung diesmal 370.000 Besucher begrüßen durfte - 15.000 mehr als im Vorjahr. Einen Rekord gab es auch bei der Menge an ausstellenden Unternehmen: 1.037 Firmen haben die gamescom genutzt, um ihr Programm der Öffentlichkeit und Fachbesuchern zu präsentieren.