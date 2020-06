Darf nach rund 13 Jahren endlich sein offizielles viertes Abenteuer erleben: Jump&Run-Haudegen Crash. (Activision / Toys for Bob)

Nach dem erfolgreichen Remake der ersten drei „Crash Bandicoot“-Abenteuer im Rahmen der „N. Sane Trilogy“war eine Fortsetzung der beliebten Jump&Run-Reihe wohl unvermeidlich: Entwickler Toys for Bob (vor allem bekannt durch seine „Skylanders“-Spiele) kündigte mit „Crash Bandicoot 4: It's about Time“ nun ein kunterbuntes kunterbuntes Potpourri aus Dimensions- und Zeitsprüngen an, in dem Erz-Ekel Dr. Neo Cortex anscheinend zum Verbündeten von Crash und Co wird. Die Spezialkraft des vermeintlichen Ex-Schurken: mit seiner Knarre Feinde in Sprung-Plattformen verwandeln.

Crash geht die Decke hoch

Ein bisschen "Fluch der Karibik" gefällig? Crashs neues Abenteuer hält jede Menge neue Spielwelten bereit. (Activision / Toys for Bob)

Aber auch Beutelratte Crash verfügt über jede Menge neue Talente - darunter die Fähigkeit, die Schwerkraft zu verändern und an der Decke entlangzulaufen, die Zeit zu verlangsamen und über Korkenzieher-artige Einschienen-Kurse zu skaten. Klingt fast so, als hätten Toys for Bob zu viel „Ratchet&Clank“ gespielt ...

Ebenfalls mit der von der Jump&Run-Partie: Musikspiel-Sequenzen und natürlich wieder jede Menge spaßige, aber klassisch gestaltete und geradlinige Geschicklichkeits-Kurse.

Ebenfalls mit von der Partie: Frische Voodoo-Masken mit mächtigen Spezialfähigkeiten. (Activision / Toys for Bob)

„Crash Bandicoot 4: It's about Time“ soll am 2. Oktober dieses Jahres erscheinen. In der Pressemeldung ist von Versionen für PS4 und Xbox One die Rede, im Abbinder des Trailers findet sich außerdem ein (allerdings gut versteckter) Hinweis auf Microsofts Next-Gen-Konsole Xbox Series X. Eine PS5-Fassung findet bisher nirgendwo Erwähnung, ist aber mehr als wahrscheinlich.