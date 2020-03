Mehr als jeder zweite Deutsche soll sich von Lärm erheblich belastet fühlen. (ZDF / SWR)

Ob Autos, Bahn oder Flugzeuge: Das Verkehrsaufkommen steigt an. Mitunter rapide. So warnt unter anderem die Weltgesundheitsorganisation WHO: Sie zählt den Verkehrslärm europaweit als Umweltgefahr mit den zweitstärksten Auswirkungen auf die Gesundheit - nach der Luftverschmutzung. Das Umweltbundesamt (UBA) fand sogar heraus, dass mehr als jeder zweite Deutsche sich von dieser Lärmquelle am stärksten belästigt fühlt.

Die Dokumentation „Zu laut! Lärm und die Folgen“, die nun im Rahmen von „wissen aktuell“ bei 3sat zu sehen ist, zeigt, welche Auswirkungen eine Dauerbeschallung mit beängstigenden Dezibel-Werten haben kann. Messungen beispielsweise des SWR ergaben, dass es an zahlreichen Orten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch nachts so laut wie in einer Disco werden kann. Betroffene leiden deswegen unter Schlafstörungen. Und auch wenn Lärm sich mit Schallgeschwindigkeit verflüchtigt, kann er doch bleibende Folgen haben. So werden ihm auch Bluthochdruck oder ein erhöhtes Herzinfarktrisiko zugeschrieben.