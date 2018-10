Wurde von Februar auf April 2019 verschoben: die Biker und Untoten aus Sonys PS4-exklusivem "Days Gone". (Sony Bend)

Die Untoten aus dem PS4-exklusiven Open-World-Abenteuer „Days Gone“ von Sony Bend lassen sich noch ein wenig mehr Zeit. Nachdem das Biker-Action-Adventure zunächst stillschweigend von einem Jahr ins nächste geschubst wurde, kündigt Sony jetzt eine weitere Verschiebung der Veröffentlichung an. Zum Glück hält sich die neue Verspätung wohl in Grenzen: Die Untoten-Hatz wird nicht wie ursprünglich geplant im Februar 2019 veröffentlicht, stattdessen bricht die Zombie-Apokalypse erst am 26. April los.

Als Grund für die Verzögerung gibt der Hersteller weitere Februar-Highlights wie Biowares „Anthem“, „Crackdown 3“ und „Metro Exodus“ an, mit denen man sich nicht um die vorderen Verkaufsränge prügeln wolle. Die zusätzliche Zeit wird Sony zufolge für zusätzliches Fein-Tuning genutzt.

Die virtuelle Welt aus Feen-Perspektive: Das PSVR-Adventure "Deracine" von "Dark Souls"-Entwickler From erscheint schon am 6. November. (From Software / Sony)

Eine gute Nachricht gibt es dagegen für Besitzer eines „PlayStation VR“-Headsets, denn das bei der E3 angekündigte „Deracine“ bekommt überraschend einen Termin: „Dark Souls“-Macher From Software bringt seinen Trip in die magische Welt der Feen noch dieses Jahr - los geflattert wird am 6. November.

Terminlich deutlich weniger konkret wird Sony bei der Ankündigung von „Concrete Genie“: Das Action-Adventure um einen jungen Graffiti-Künstler, dessen Straßenkunst zum Leben erwacht, wird im kommenden Frühjahr an die Wand gesprüht. Ebenfalls noch recht vage ist man bei der VR-Version von „Everbody's Golf“: Die Bälle von Sonys Japan-Studio fliegen im ersten Quartal 2019 übers virtuelle Grün.