Norman, du musst nicht mehr weinen. Es ist fast geschafft: "Death Stranding" hat überraschend einen Veröffentlichungstermin bekommen - und der ist noch dieses Jahr! (Sony)

Seit fast drei Jahren rätseln Fans des ehemaligen „Metal Gear“-Masterminds Hideo Kojima nicht nur darüber, um was es in seinem nächsten Spiel „Death Stranding“ überhaupt geht - genauso spannend war bisher die Frage, wann es erscheint. Oder ob es überhaupt jemals das Licht der Spielewelt erblickt. Immerhin steht Künstler-Kopf Kojima nicht gerade in dem Ruf, besonders pünktlich zu liefern.

Umso überraschter dürften die meisten Fans gewesen sein, als seine Firma Kojima Productions und Partner Sony am Mittwoch überraschend einen Trailer mit Veröffentlichungsdatum ins Netz gestellt haben: Das folgte auf einen vermeintlichen Facebook-Leak und kündigt den skurrilen Adventure-Mix mit den Hollywood-Stars Norman Reedus („The Walking Dead“) und Mads Mikkelsen („Casino Royale“) als digitale Hauptdarsteller für den 8. November an.

Kojimas neues Adventure scheint neben reichlich viel Filmsequenzen auch viel Bewegungsfreiheit zu bieten. (Kojima Productions / Sony)

Was oder wie genau in „Death Stranding“ gespielt wird, hat der von Apocalyptica-Musik untermalte Trailer zwar noch immer nicht verraten. Allerdings scheint der Titel Open-World- und Schleichspiel-Elemente zu bieten - eigentlich kein Wunder bei einem Kojima-Spiel. Leider gibt es aber auch noch schlechte Nachrichten für PlayStation-Fans: Während „Death Stranding“ überraschend für dieses Jahr angekündigt wurde, soll das noch heißer erwartete „The Last of Us 2“ offenbar noch bis Anfang 2020 brauchen, bis es endlich veröffentlichungsfertig ist.