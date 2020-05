Schöner denn je: Das inzwischen 18 Jahre alte "Mafia" erfährt eine Generalüberholung, wird aber erst im August veröffentlicht. (2K Games)

Vor einigen Tagen hat US-Hersteller 2K Games mit einem kurzen Video-Teaser eine „Mafia Trilogy“ angekündigt, einen Tag später wurden - ausgerechnet durch Microsoft - Informationen über das mafiöse Dreier-Pack geleakt: Das soll eine rundum erneuerte Version des ursprünglich 2002 veröffentlichten ersten „Mafia“-Spiels enthalten, außerdem hätte man „Mafia 2“ (2010 für PC, PS3, Xbox 360) kosmetisch spürbar überarbeitet und den dritten Teil (2016 für PC, PS4, Xbox One) hinzugefügt.

Jetzt hat der Hersteller selbst genauere Informationen verraten: So soll die komplette „Mafia Trilogy“ zwar erst ab dem 28. August dieses Jahres verfügbar sein, aber die überarbeiteten beziehungsweise „definitiven“ Editionen von Teil 2 und 3 stehen ab sofort zum Download für PC und Konsole bereit. Kostenpunkt: jeweils um die 30 Euro. Wer es gerne etwas günstiger hätte, aber trotzdem nicht warten möchte, der kauft schon jetzt für etwa 60 Euro die komplette Trilogie: In diesem Fall darf man Teil 2 und 3 schon jetzt installieren, das Rundum-Remaster des Erstlings wird am 28. August nachgeliefert.

Das weniger überaltete "Mafia 2" gibt's ebenfalls in neuer Optik. (2K Games)

Für Besitzer der Originale kostenlos

Wie erwartet, wurde Teil 2 nicht ganz so stark überarbeitet wie das erste „Mafia“, aber immerhin erwarten den Fan eine zeitgemäße Bildauflösung und entsprechend überarbeitete Texturen. Für das wesentlich jüngere „Mafia 3“ konnten die Entwickler auf derartige Verschönerungs-Maßnahmen naturgemäß verzichten, allerdings werden in diesem Fall sämtliche ursprünglich optional erhältlichen Fahrzeug- sowie Waffen-Pakete und natürlich alle drei Erweiterungen mitgeliefert.

Das erst 2016 veröffentlichte "Mafia 3" ist schon jetzt als "definitive Edition" verfügbar. (2K Games)

Eine gute Nachricht für alle, die „Mafia 2“ bereits für den PC und „Mafia 3“ für PC beziehungsweise PS4 oder Xbox One besitzen: In diesem Fall ist das Upgrade auf die jeweilige „definitive Edition“ kostenlos.