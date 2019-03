Deutsche Polizisten werden immer wieder Opfer von Angriffen und Beleidigungen. (RTL II)

Als „Freund und Helfer“ galt die Polizei früher. Heute zeichnet der Alltag der Beamten ein anderes Bild: Immer mehr Polizisten werden beleidigt und zum Ziel von körperlichen Angriffen, hinzu kommen enormer Stress, Druck und Überlastung. Fast 75.000 Gewalttaten gegen Gesetzeshüter zählte die Statistik des Bundeskriminalamts 2017 - Tendenz steigend. Von diesen Missständen berichtet die zweiteilige Reportage „Mensch Polizist - Mein Leben in Uniform“, die RTL II am Donnerstag, 4. April, um 20.15 Uhr,

Zur Wort kommen vor allem die Beamten selbst: Was treibt sie trotz der Auseinandersetzungen und Konflikte an, Polizist zu sein? Wie gehen sie mit dem Leben als Sündenbock und Zielscheibe um? Wie hält man die nervliche Belastung aus? In seiner Reportage lässt der mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilmer Karsten Scheuren Polizeischüler ebenso zu Wort kommen wie Ermittler des Münchner Kriminaldauerdienstes und Bundespolizisten am Hauptbahnhof Frankfurt.

