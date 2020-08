Symbolbild (dpa)

Mehrere Hundert Menschen haben am Montagabend in Hamburg gegen eine länderübergreifende Polizei-Razzia im linksextremen Spektrum demonstriert. Dazu aufgerufen hatte Halil Smisek vom Roten Aufbau Hamburg. Nach Polizeiangaben zogen rund 250 Demonstranten von dem linksautonomen Zentrum Rote Flora durch das Schanzenviertel. Die vielfach schwarz gekleideten und vermummten Teilnehmer wurden von einem starken Polizeiaufgebot begleitet. Zunächst blieb alles friedlich.

Am Morgen hatte die Polizei bei einem Großeinsatz in Hamburg und Umgebung sowie in Siegen in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Objekte mutmaßlicher Linksextremisten durchsucht. Laut Simsek richtete sich der Einsatz gegen den Roten Aufbau. Wie viele andere Mitglieder sei auch er von der Polizei „mit vorgehaltener Maschinenpistole“ geweckt worden, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Rote Aufbau wird vom Hamburger Verfassungsschutz als „gewaltorientierte Gruppierung“ eingeschätzt.

Laut Polizei wurden bei dem Einsatz in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg 28 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. An der Razzia waren in Hamburg, Stelle (Niedersachsen), Tornesch (Schleswig-Holstein) und Siegen mehr als 200 Beamte beteiligt. Sie hätten umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, das nun ausgewertet würde, hieß es.

Der Einsatz sei im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen 22 Mitglieder einer linksextremen Gruppe erfolgt, gegen die bereits seit vergangenem Jahr wegen des Verdachts auf Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt werde, teilte die Polizei mit. (dpa)