Jedes Jahr ist es im Januar dasselbe, doch diesmal ist es besonders schlimm. Genau, es geht um Pfunde. Genauer: um zu viele davon, die wir nach den Festtagen mit uns rumschleppen. Und die wir jetzt unbedingt loswerden müssen, wie uns derzeit auf allen Kanälen suggeriert wird. Psychoterror ist das! Und zwar ein ganz dicker!

Noch vor wenigen Wochen haben uns Discounter und Supermärkte jede Menge Kalorienbomben angepriesen und in unserem Unterbewusstsein das Gefühl verankert, dass ohne diese vermeintlichen Leckereien Weihnachten zum Weinen wird. Jetzt werden uns Hanteln, komische Wippen und andere Geräte zur vermeintlichen Förderung der Fitness angeboten. Und schon hat man das Gefühl, dass die Hose zwickt und das schlechte Gewissen regt sich, bei Zimtsternen und Marzipankartoffeln vielleicht doch zu beherzt zugelangt zu haben.

Wohin soll das führen?

Schwachsinn! So weit darf man es nicht kommen lassen. Ich will mich beim Einkaufen nicht als potenziell Adipöser fühlen, der all dieses Fitness-Zeugs nötig hat, um wenigstens noch in die Nähe der Rente zu kommen.

Wohin soll das bloß führen? Als nächstes werden die Lebensmittel in den Regalen noch nach dem Body-Mass-Index sortiert. In den grünen Regalen für alle mit einem Wert unter 20 finden sich dann Pizza und Pasta, in den roten Regalen für die Höher-Wertigen Magerquark und fettarmer Käse.

Blödsinn? Vielleicht. Aber denkbar. Denn auch von höchster Stelle in Berlin wird jetzt wieder kräftig Alarm geschlagen: wir sind alle zu dick, unser Essen ist ungesund, und Schuld an der ganzen Misere ist natürlich die böse Lebensmittelindustrie! Denn eines steht ja fest: niemand von uns kauft Speis und Trank mit gesundem Menschenverstand ein, sondern wir alle greifen natürlich zu dem süßen und fettigen Kram, weil wir ja so schrecklich manipuliert werden. Wer mal Reality-Shows im Trash-TV gesehen hat, kann das sogar glauben.

Diät im Dschungel

Deshalb ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis auf Tiefkühlpizza-Kartons abschreckende Fotos von Schmerbäuchen und Fettrollen abgedruckt werden müssen. Auf der anderen Seite sollte im ach so gesundheitsbewussten Deuschland einer Limonade verboten werden, sich Limonade zu nennen, weil sie zu wenig Zucker enthält. Richtig gelesen: zu wenig! Absurdistan, du bist immer für eine Überraschung gut.

Stichwort Überraschung. Die erlebe ich in Sachen Abnehmen zu Beginn dieses Jahres auch im Fernsehen. Nein, ich meine nicht das RTL-Dschungelcamp, das in den ersten Tagen zu einer regelrechten Abnehmshow mutierte, weil die (wahrscheinlich beim Zugucken Unmengen an Kartoffelchips vertilgenden) Zuschauer immer wieder die Heulsuse des Camps in die Prüfungen schickten. Die sich dann zuverlässig schreiend und blärrend verweigerte und die Z-Promis Down Under damit zu einer noch strengeren Zwangsdiät als ohnehin schon verurteilte.

Kampf und Krampf

Dumm, dumm, doch sei’s drum. Aber es geht noch schlimmer zu auf der Mattscheibe. „Fettkampf“ heißt eine neue Fernsehsendung, die pünktlich zum Auftakt der Diätsaison startete. Darin präsentieren uns Restaurant-Retter Frank Rosin und Koch-Kollege Sebastian Lege doch tatsächlich ihre veritablen Bäuche. Flankiert werden sie dabei natürlich von bedeutend dickeren Niemanden, damit sie selbst nicht ganz so dick erscheinen. Was soll das denn? Fettkampf? Da kriege ich einen fetten Krampf! Immerhin, nun wissen wir, wohin es führt, wenn man die Rezepte der Herd-Helden nachkocht.

Um angesichts der vielen Schwabbel-Bilder (für Diätdrinks werben im TV interessanterweise stets nur schlanke Models, analog zu Faltencremes, die sich immer nur faltenlose Schönheiten ins Gesicht schmieren) keine Albträume zu bekommen, hilft nur eins: Abschalten. Und damit die Lust am Essen nicht vergeht, beim nächsten Einkaufsbummel um den Non-Food-Bereich einen großen Bogen machen. Lange wird’s zum Glück nicht mehr dauern, dann gibt‘s da wieder Gartengeräte.

Kleiner Tipp: hin und wieder findet man in den Supermarkt-Regalen im Januar noch Schoko-Weihnachtsmänner als Restposten. Zum halben Preis. Diese Diät für den Geldbeutel lass ich mir gerne gefallen.

Alle "Rabba regt sich auf"-Beiträge gibt es in unserem Dossier.