Ein Stück deutsches TV-Kulturgut geht zu Ende.

Würde es in der TV-Lindenstraße noch die unvergessene Klatschtante Else Kling geben, sie hätte, wie so oft, "Sodom und Gomera" gesagt. Denn im März 2020 ist nach mehr als 34 Jahren Schluss mit der Serie. Vor 25 Jahren war es Kult, damals in Bremen-Walle im Café Kairo die "Lindenstraße" auf Großbildleinwand zu schauen. Das war wohl auch die Hochzeit der Serie, in der auch Til Schweiger seine TV-Karriere startete.

Die Themen der Serie bewegten Deutschland. Was gab es für einen öffentlichen Aufschrei beim ersten schwulen Kuss im deutschen Fernsehen. Diesen Aufschrei erzeugt die Serie nicht mehr – trotz aktueller Themen. Es erscheint auch so, dass alles irgendwie auserzählt ist. Über die Jahre ist die Einschaltquote auf nun etwa zwei Millionen Zuschauer gesunken.

Da half es auch nicht, Erich Schiller oder zuletzt Hans Beimer dramatisch den Serientod sterben zu lassen. Dem Team gilt ein großer Dank für den Mut und die Aktualität in all den Jahren! Der Kult wird bleiben. Die TV-Kulisse in Köln-Bocklemünd sollte unter Denkmalschutz gestellt werden. Dann hat der WDR auch in Zukunft einen Ort für sein jährliches Sommerfest.