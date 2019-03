Nicht nur Bücher erzählen große Geschichten, auch Computerspiele wie Daedalics "Deponia Doomsday" rühren zu Tränen und regen zum Nachdenken an. (Daedalic)

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg, dass Spiele neben Büchern und Filmen als gleichberechtigtes Kulturgut akzeptiert werden: Sandra Richter ist die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach bei Ludwigsburg - und hat jetzt entschieden, ab sofort auch Computerspiele in das Archiv aufzunehmen. Das existiert immerhin seit 1955 und verwahrt rund eine Million Werke, die bis ins Jahr 1750 zurückreichen. Eigenen Angaben zufolge habe man damit die größte Spezialsammlung zur „neueren deutschen Literatur“.

In einem Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“ erklärte Richter, bei Spielen handle es sich „um die nächste mediale Stufe von Literatur“. Früher hätte es Dramen auf der Bühne gegeben, später den Film - und jetzt gäbe es eben Computerspiele. Allerdings will das Kulturarchiv nicht jedes Game verwahren. Besonderes Interesse hätte man an solchen Titeln, die „in hohem Maße Erzählstrukturen enthalten“. Wie zum Beispiel die Abenteuer-Spiele der deutschen Adventure-Schmiede Daedalic („Deponia“).