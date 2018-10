Nachdem Voldemorts (Ralph Fiennes) Schergen die Macht an sich gerissen haben, müssen Harry Potter (Daniel Radcliffe) und seine Freunde versteckt durch das Land reisen. SAT.1 zeigt "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1" am Samstag, den 27. Oktober, um 20.15 Uhr. (2010 Warner Bros)

Teil sieben der „Harry Potter“-Reihe ist anders. Langsamer, düsterer, ernster und noch erwachsener. 5,6 Millionen Zuschauer sahen „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1“ (2010) in den deutschen Kinos. Das ist eigentlich eine ordentliche Besucherzahl - und doch die niedrigste in der Geschichte der Reihe. Auch wenn wenig geschieht, zählt dieser Teil zu den besten Verfilmungen der Fantasybuchreihe von Joanne K. Rowling. Da waren sich die Kritiker einig.

Voldemorts (Ralph Fiennes) Schergen haben die Regentschaft übernommen, Harry Potter (Daniel Radcliffe) und Gefolge reisen wie Geächtete durchs Land. Schließlich entdeckt Harry langsam die Bedeutung der sogenannten „Heiligtümer des Todes“ und schöpft neue Hoffnung. Zwar hält sich die Story sehr genau an die Buchvorlage, doch Regisseur David Yates beweist Mut und bricht mit alten Sehgewohnheiten.

Hermine (Emma Watson, links), Ron (Rupert Grint, Mitte) und Harry (Daniel Radcliffe, rechts) sind auf der Flucht. Jeden ihrer Schritte müssen die Drei sorgfältig planen, um nicht aufzufliegen. (2010 Warner Bros)

Im Anschluss an den Film zeigt SAT.1 in einer Deutschlandpremiere die Sendung „Phantastische Harry Potter Momente - Das große SAT.1 Spezial“. Das Format blickt auf die Erfolgsgeschichte des jungen Zauberlehrlings und dessen Schöpferin Joanne K. Rowling zurück. In 33 Szenen taucht der Zuschauer in die Welt von Harry Potter ein, kommentiert von den Stars der achtteiligen Filmreihe.