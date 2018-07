Hundecoach Markus Richter hilft in "Das perfekte Herrchen" fünf verschiedenen Tierheimhunden, das richtige Herrchen oder Frauchen zu finden. Sein eigener Hund Jackson ist ebenfalls mit dabei. (BR / Vincent Dehler)

Mal was Neues: Das BR-Fernsehen versucht sich zur Primetime an einer Sendung mit Tieren. Die Entscheidung für einen Hund aus dem Tierheim fällt zukünftigen Hundebesitzern oft nicht leicht. Damit der Traum der Hundeliebhaber nicht zum Albtraum wird, schaltet sich nun im Dritten Hundecoach Markus Richter ein. Er wird sich genauer mit den Hunden aus den Tierheimen beschäftigen und anschließend aus drei Kandidaten das passende Herrchen oder Frauchen für den Vierbeiner auswählen. Am Ende zählt, wo die Hund-Mensch-Beziehung am besten passt und in welche Familie sich das Tier am besten einfügt. Markus Richter gibt den frischgebackenen Hundebesitzern sowie auch den Zuschauern wertvolle Tipps und Tricks für das Leben mit einem Tierheimhund. Das neue Format wird jeweils montags zur Primetime in fünf Folgen im BR ausgestrahlt. Pro Woche wird in der Sendung ein Hund vermittelt. Markus Richter ist seit über zehn Jahren Hundecoach. Der 54-Jährige lebt mit seiner Familie im oberbayerischen Würmtal.