Der deutsche Bundesliga-Verein Borussia Dortmund erhält eine eigene Doku-Reihe auf Prime Video. Julian Weigl, Christian Pulisic, Manuel Akanji, Marco Reus und Marcel Schmelzer (von links) landeten in der vergangenen Saison mit dem BVB auf dem zweiten Platz in der Bundesliga. (Amazon/BVB)

Im Stadion und vor den Bildschirmen jubeln Millionen Menschen ihren Idolen zu, doch wie der berufliche Alltag von Fußball-Profis aussieht, bleibt vielen Fans verschlossen. Eine Ausnahme bildet derzeit beispielsweise die Amazon-Doku „All or Nothing“ über Manchester City. Nun zieht ein deutscher Verein nach: Ab 9. August, also unmittelbar vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison, präsentiert Prime Video eine weitere vierteilige Doku-Reihe: Diesmal steht der aktuelle Vize-Meister Borussia Dortmund im Fokus. Das Format wird weltweit zeitgleich zur Fügung stehen.

Der BVB hat dafür mit dem renommierten Filmemacher Aljoscha Pause zusammengearbeitet. Der 47-Jährige hat sich bereits in der Vergangenheit mit differenzierten Dokumentarfilmen wie „Tom Meets Zizou: Kein Sommermärchen“ und „Trainer!“ einen Namen gemacht. Mit einem Spieler aus dem aktuellen BVB-Kader hat der Doku-Regisseur zudem bereits gedreht: „Being Mario Götze: Eine deutsche Fussballgeschichte“ erschien im vergangenen Jahr im Kino.

Mit der Amazon-Doku-Reihe soll nun ein ungeschönter Blick auf den Verein aus dem Ruhrgebiet geworfen: So wird nicht nur die erfolgreiche Historie des Traditionsvereins beleuchtet, sondern auch die vergangene Bundesligasaison, in der die junge Truppe von Trainer Lucien Favre denkbar knapp hinter dem FC Bayern auf Platz zwei landete. Spieler wie Marco Reus und Axel Witsel kommen in Interviews ebenso zu Wort wie Hans-Joachim Watzke, der Vorsitzende der Geschäftsführung, oder Sportdirektor Michael Zorc. Was viele Fans und Zuschauer gleichermaßen freuen wird, ist die angekündigte Nähe zu den Protagonisten: Die Kamera begleitet die Spieler sogar bei Arztterminen, Ansprachen in der Kabine und auch in privaten Situationen.

Prime-Video-Chef Dr. Christoph Schneider zeigt sich „begeistert über die Möglichkeit, mit dem BVB zusammenzuarbeiten, um Sportfans auf der ganzen Welt einen einzigartigen Einblick hinter die Kulissen eines der traditionsreichsten und international populärsten deutschen Fußballklubs gewähren zu können“. Und auch BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer ist voller Vorfreude: „Aljoscha Pause hat abermals sein großes filmisches Talent unter Beweis gestellt und auf sehr diskrete Weise nicht nur faszinierende Einblicke in das Alltagsleben einer Fußballmannschaft festgehalten, sondern insgesamt den BVB so dargestellt, wie er ist: authentisch und unverstellt.“