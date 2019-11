Daniel (Jonas Nay, rechts) erhält in der Untersuchungshaft Besuch von seinen Eltern (Annette Frier, Götz Schubert). (SAT.1 / Willi Weber)

Die deutsche Kleinstadt als Hölle. Es ist eine sehr reale Hölle aus Anfeindung, Gewalt und Ausgrenzung, in welche eine ganz normale fünfköpfige Familie gerät. Entstanden nach Motiven des authentischen Emdener Mordfalles „Lena“ erzählt der bärenstark besetzte SAT.1-Thriller „Nichts mehr wie vorher“ in der Wiederholung, wie sich das Leben des 16-jährigen Mordverdächtigen Daniel (Jonas Nay) sowie das seiner Eltern und Geschwister mehr und mehr in einen Albtraum verwandelt.

Ein elfjähriger Junge ist ermordet worden. Der Schuldige scheint schnell gefunden: Daniel - schwul, aber noch nicht geoutet - war vor Ort und verhält sich auch nach seiner Verhaftung verdächtig. Während die Mutter (Annette Frier) bedingungslos an die Unschuld ihres ältesten Sohnes glaubt, überkommen den strengen Macho-Vater (Götz Schubert) erste Zweifel. Aufgrund reißerischer Medienberichte und einer übermotivierten jungen Kommissarin (Bernadette Heerwagen) gerät Daniels Familie ins Kreuzfeuer öffentlicher Vorverurteilung. Schließlich flieht die Familie aus der Stadt und zieht in ein Hotel. Doch auch dort flackern die Bilder des spektakulären Mordfalles über die Bildschirme. Gibt es überhaupt noch irgendeine Zuflucht für Daniels Familie?

Daniel (Jonas Nay, vorne) wird verhaftet, ein Video davon landet im Internet. Für die Eltern (Annette Frier und Götz Schubert, zweiter von links) beginnt ein Albtraum. (SAT.1 / Willi Weber)

Der „Deutschland 83“-Star Jonas Nay ist demnächst erneut im Fernsehen zu sehen: In der historischen Romanverfilmung „Der Club der singenden Metzger“, die am Freitag, 27. Dezember, 20.15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt wird, schlüpft er in die Rolle eines Metzgermeisters, der mit den Folgen des Ersten Weltkriegs zu kämpfen hat.