"The Mandalorian" ist eine Serie um einen "einsamen Revolverhelden", dessen Geschichte nach den Abenteuern von "Star Wars"-Fanliebling Boba Fett spielt. (www.instagram.com/jonfavreau)

Ursprünglich war mal von einem Spin-Off-Film zum „Star Wars“-Fanliebling Boba Fett die Rede - doch nach dem Kassen-Flop mit „Solo - A Star Wars Story“ im vergangenen Jahr entschlossen sich die Verantwortlichen von Disney und Lucasfilm dazu, die Kino-Pläne (vorerst) auf Eis zu legen. Stattdessen entschied man sich dazu, eine TV-Serie zu einem gänzlich neuen mandalorianischen Kopfgeldjäger in die Wege zu leiten. Nun hat Disney auf der D23-Expo den Fans den ersten Trailer zum heißersehnten „The Mandalorian“ veröffentlicht - und der bestätigt, was im Vorfeld nur als Gerüch kursierte: Die Serie wird ungewöhnlich düster und brutal. Schon in den ersten Szenen sind allerlei aufgespießte Köpfe von Sturmtrupplern zu sehen.

Die Geschichte dreht sich um einen einsamen Kopfgeldjäger, der von Pedro Pascal („Game of Thrones“) verkörpert wird. Die Handlung der Space-Opera-Serie setzt irgendwann nach dem Zerfall des galaktischen Imperiums in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ ein - mit dem Erstarken der „Ersten Ordnung“, die in „Star Wars - Episode 7: Das Erwachen der Macht“ die Galaxis bedroht. Mit dabei: Schauspieler Billy Dee Williams als „Lando Calrissian“ sowie der deutsche Schauspieler und Regisseur Werner Herzog, der den Trailer mit dem Satz beendet: „Die Kopfgeldjagd ist ein komplizierter Beruf, oder?“ Erdacht wurde die Show von Autor, Produzent und Regisseur Jon Favreau, der sowohl mit seinen beiden „Iron Man“-Abenteuern als auch mit seiner „Der König der Löwen“-Neuverfilmung die Kassen klingeln ließ.

Billy Dee Williams ist als "Lando Calrissian" ebenfalls wieder mit von der Partie. (Disney)

„The Mandalorian“ wird nur über Disneys hauseigene Streaming-Plattform Disney+ (US-Start am 12. November) zur Verfügung stehen. Zudem markiert das Format den Auftakt zu mehreren neuen „Star Wars“-Realserien. Derzeit befinden sich noch TV-Spin-Offs zu „Rogue One“ mit Diego Luna in seiner Rolle als Captain Cassian Andor und eine Serie mit Ewan McGregor in der Rolle des legendären Jedi-Ritters Obi-Wan Kenobi in Entwicklung.