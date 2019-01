Ähnlichkeiten rein zufällig? Das zeiweise verwendete Filmplakat zu "What Still Remains" erinnert frappierend an das Cover von Naughty Dogs PS3-Hit "The Last of Us". (Naughty Dog, Sony, Gravitas Ventures)

Wie sehr sich Filmemacher inzwischen von Stil-prägenden Videospielen inspirieren lassen, zeigt die Billig-Produktion „What Still Remains“. Der überdeutlich an Naughty Dogs „The Last of Us“ angelehnte Film von Regisseur Josh Mendoza spielt ebenso wie sein Vorbild in einer postapokalyptischen Landschaft, in der aggressive und Zombie-ähnliche Opfer einer globalen Infektion ihr Unwesen treiben. Auch das Helden-Duo Anna und Peter erinnert überdeutlich an das mit Preisen überhäufte PS3/PS4-Spiel - obwohl die beiden vom Alter etwas näher beieinander liegen als ihre Vorbilder.

Weil der Anbieter seinen Endzeit-Film zeitweise mit einem deutlich vom „Last of Us“-Cover inspirierten Plakat beworben hat, kam schließlich auch Naughty Dogs Game-Director Neil Druckmann dem Film-Klon auf die Schliche. Resultat: Die Produktionsfirma Strike the Sun und das Label Gravitas Ventures entfernten die dreiste Cover-Kopie schnell wieder. Aber die Neugier vieler Gamer auf das Werk ist geweckt.

In den USA ist der Film auf Netflix abrufbar, über einen Deutschland-Start ist bisher nichts bekannt.