Ein Produkt der "Walking Dead"-Macher: Die erste Natur-Horror-Dokuserie will mit Nahaufnahmen für Gänsehaut sorgen. (Love Production USA/Myke Clarkson/WeltN24 GmbH)

Manche Menschen haben Angst vor der Dunkelheit, andere vor Tieren. In der neuen Dokuserie „Nachtaktiv“ treffen diese beiden Ängste aufeinander. Egal, ob in Höhlen, in Wäldern oder in Sümpfen: Die Jäger warten nur auf den Einbruch der Nacht. Keine Geringeren als die Macher der Zombie-Serie „The Walking Dead“ zeichnen für die wohl erste „Natur-Horror-Dokuserie“ verantwortlich, die die Schrecken des täglichen Katz-und-Maus-Spiels in den Fokus rückt.

Die erste von sechs Folgen (montags ab 20. Januar, 21.05 Uhr, auf WELT) entführt die Zuschauer in die ohnehin dunkle Welt der Höhlen. Fledermäuse, Bindenwarane oder Schlangen sind auf der Suche nach Frischfleisch. Es folgen unter anderem die afrikanische Savanne, die Arabische Wüste oder die Tropen Südindiens. In beeindruckenden Aufnahmen werden die Räuber der Nacht auf Beutefang begleitet. Allerdings ist nicht immer klar, ob die Jäger nicht selbst bereits als potenzielle Beute ins Visier geraten sind.