Am Mittwoch, 29. Mai, muss Emily (Anne Menden) in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (montags bis freitags, 19.40 Uhr) um ihr Leben bangen. (TVNOW)

Bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (montags bis freitags, 19.40 Uhr, RTL) kommt es zum spannenden Showdown, und Millionen werden mitfiebern. „Wird Emily überleben?“, fragt RTL ganz offiziell in die Fanrunde. Schon lange ist die Stimmung zwischen Karla (Janina Kranz), Sunny (Valentina Pahde) und Emily (Anne Menden) mehr als angespannt. Nun spitzt sich die Lage noch weiter zu: Nachdem die Psychospiele von Karla aufgedeckt wurden, will diese sich rächen und dreht vollkommen durch. Emilys Leben steht auf der Kippe.

Es war Karlas Ziel, die Freundschaft zwischen Sunny und Emily zu zerstören. Sie versuchte, mit fiesen Psychotricks einen Keil zwischen die beiden zu treiben. Nach einer Weile wurden die Spielchen der Praktikantin aufgedeckt und sie verschwand. Doch als die Freundinnen einen Trip nach Mailand planten, wurden sie abermals von Karla überrascht. Während sie Sunny gefesselt und eingesperrt hat, entführte sie Emily. Schauspielerin Valentina Pahde beschreibt im RTL-Interview: „Karla will nicht akzeptieren, dass Emily sie aus ihrem Leben gestrichen hat, macht Sunny dafür verantwortlich und will sich jetzt an beiden krankhaft rächen.“

Es sieht nicht gut aus für Emily (Anne Menden): Karla will sie umbringen und will sie ertrinken lassen. (TVNOW)

Die Situation wird besonders heikel für die Designerin Emily, die schon seit 2004 von Anne Menden gespielt wird. Am Mittwoch, 29. Mai, kommt es dann zum ultimativen Showdown: Karla dreht durch und will Emily tatsächlich umbringen. Ist das Emilys Ende bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“? Valentina Pahde ist sich sicher, dass es für die Fans spannend wird: „Der große Showdown wird die Zuschauer wirklich überraschen und begeistern. Wir sind alle weit über unsere Grenzen gegangen. Ich bin mir sicher, dass die Zuschauer und Fans mitfiebern werden.“