Anna Guder alias Kiddo Kat ist ein Internetphänomen. Die junge Wahl-Hamburgerin wurde bekannt durch eine spontane Jam-Session in der Frankfurter U-Bahn. Vor zwei Jahren sang sie dort gemeinsam mit Heidi Joubert den Prince-Klassiker „Kiss“, und das dabei entstandene Video breitete sich im Netz viral aus. Weltweit klickten mehr als 80 Millionen den Clip bei YouTube und in den sozialen Netzwerken an. Jetzt kommt ihr erstes Album auf den Markt, das „Piece Of Cake“ heißt und passend dazu mit guter Laune, eingängigen Pop-Melodien und kleinen Überraschungen auftrumpft.

Überrascht wird man vor allem deshalb, weil sich Kiddo Kat kaum in eine Schublade stecken lässt und immer wieder das spielt, was man nicht erwartet. Die Single-Auskopplung „In The Air“ schien im Vorfeld klar in eine Richtung zu weisen, doch das nun erscheinende Album der 28-Jährigen hat weit mehr zu bieten als ein paar R'n'B-Titel, die in dieser Qualität auch aus den USA hätten kommen können.

Nach einem viralen Hit präsentiert Kiddo Kat nun ihr erstes vollständiges Album. (Record Jet / Niculai Constantinescu)

Kiddo Kats Stimme ist wandelbar, und sie bleibt ihm Ohr. Genauso wie die Good-Vibe-Titel von „Piece Of Cake“. Egal, ob bei etwas lebhafteren Uptempo-Nummern wie „Million Miles“ oder langsameren Songs wie „You Need To Know That“: Nicht nur Kiddo Kats Gesang überzeugt, sondern auch ihr Talent für das Songwriting. Denn alle Titel auf „Piece Of Cake“ stammen aus ihrer Feder, nur vereinzelt wurde sie von außen unterstützt.

Ein absoluter Tipp zum Reinhören ist der Titel „Settle Down“. Mit seinem leichten Country-Swing-Anklang beweist er, wie variabel Kiddo Kat ist und dass sie sich auch fernab von Pop und R'n'B wohlfühlt. Aber auch der Rest der ansteckend gutgelaunten Platte zeigt immer wieder, dass Kiddo Kat kein One-Hit-Wonder ist.

Zum Abschluss des Feelgood-Albums gibt die versierte Künstlerin dann noch zwei Akustik-Versionen zum Besten, die an die Anfänge Ihrer raketenhaften Karriere im World Wide Web erinnern. Keine Frage: Kiddo Kat hat mit ihrer Stimme und dem Gefühl für Melodie und Rhythmus definitiv das Potenzial, sich länger auf dem konventionellen Musikmarkt zu halten als viele ihrer YouTube-Kolleginnen. Man darf sich freuen auf das, was da in Zukunft hoffentlich noch kommt.