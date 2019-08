Wer ist Serdar Somuncu? Der Künstler präsentiert mit "Sysphs" ein Album, auf dem er neu entdeckt werden will. (Warner)

Gerne derb, gerne krawallig, immer scharf im Ton: So kennt man Serdar Somuncu, der sich einst den Beinamen „der Hassprediger“ zulegte und der aktuell auch wieder als „Hassias“ auftritt. Der Zorn, der Hass, die schäumende Wut - das alles sollen wir jetzt vergessen. Der 51-jährige Kabarettist, Autor und Ex-Kanzlerkandidat (Die Partei), der einst in Maastricht und Wuppertal Musik studierte, hat ein Album aufgenommen. „Sysphs“ ist nach zwei Rap-Alben (2011, 2013) Somuncus dritte Platte und soll nicht weniger als „das Gegenteil der brüllenden Bühnenfigur“ präsentieren, als die der deutsche Künstler mit türkischen Wurzeln bekannt wurde. Kann man der Sache trauen?

Kann man natürlich nicht. Im Intro kündigt Somuncu „Funk, Soul, Jazz, Rock, Pop, Punk, Klassik, Schlager“ an, lacht dann dreckig und ergänzt: „... was die Leute eben hören wollen.“ Dann schließt die Begrüßung mit den ersten gesungenen Zeilen: „You fuck me up! You fuck me up!“ Oder singt er doch „You funk me up!“? Passen würde in dem Fall beides. Aus dem Bass, den Somuncu ebenso selbst einspielte wie alle anderen Instrumente auf „Sysphs“, pumpt der Funk der 70-er; die Gitarren erinnern ein wenig an Prince. Wenn Serdar Somuncu singt, klingt er manchmal wie Seal. Manchmal klingt er aber auch wie ein Hund, der von einem Auto angefahren wurde.

Harfe, Xylofon, Sextape

Es soll auf „Sysphs“ um „die Liebe in all ihren Varianten gehen“. Somuncu singt von toxischen Beziehungen zu Lügnern, verflossener und zerbrochener Liebe, unendlicher Liebe - es ist tatsächlich eine breitgefächerte Abhandlung, in der auch das „Sextape“ seinen Platz findet. Zu der modernen, groovigen Pop-Nummer mit starkem Autotune-Effekt und Gestöhne wurde begleitend ein Video gedreht: Somuncu, mit Perücke auf dem Kopf und im Rollstuhl sitzend, empfängt eine Frau in seiner Wohnung. Nach ersten zarten Annäherungen und einer ausgelassenen Kissenschlacht erwürgt er sie. Und grinst dann erleichtert.

Das Album sei „crazy“ geworden und es interessiere ihn „eh nicht, was die Leute denken“, erklärt Serdar Somuncu in einem Interlude, das den Hörer erneut direkt adressiert. Das mit dem „crazy“ stimmt. Zwischen seriösem, ansprechend vorgetragenem Funk und Soul hört man auch mal gefühligen Singer/Songwriter-Pop („Wir sind hier“) und eine Rap-Einlage („Lily Girl“). Streicher, Gitarre, Klavier, Panflöte, Xylofon, Harfe - Somuncu und sein Produzent André Fuchs hatten im Studio sicher eine Menge Spaß. Aber: Einen ganz neuen Serdar Somuncu, so nett und lieblich er sich auch gibt, hört man hier nicht. „Sysphs“ ist einfach ein hübsches, hintersinniges Stück Musik, das in manchen Momenten schwer im Magen liegt. Damit muss und wird der Künstler aber gut leben können.