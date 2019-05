Auf "Artus" widmen sich Schandmaul einer der größten und spektakulärsten europäischen Geschichten. (Universal)

Vom Leuchtfeuer an die Tafelrunde: Wie König Artus und seinen Rittern einst zu Pfingsten der Heilige Gral erschienen sein soll, so erscheint den Fans der Münchener Mittelalter-Rockband Schandmaul kurz vor Pfingsten das neue Album „Artus“. Zum ersten Mal mit an der Studio-Tafel ist Saskia Forkert an Violine, Drehleier und Mikrofon - sie ersetzt Gründungsmitglied Anna Katharina Kränzlein. Auch Ally Storch von Subway to Sally übernimmt einen Teil der Geigenarbeit, nachdem sie zuvor schon auf Tournee aushalf. Stilistisch und inhaltlich aber bleiben sich Schandmaul trotz personeller Veränderungen treu, und das ganz ohne Staub zu fangen.

Das große Thema des Albums ist die Artus-Sage - es geht also um eines der spektakulärsten europäischen Narrative überhaupt. Und so bringen die sagenumwobenen und geheimnisvollen Geschichten um Artus' Hof Camelot, die Insel Avalon und Figuren wie Lancelot, Parzival, Morgana und Merlin ausreichend Stoff für mehrere Titel auf dem Album.

Auch ohne Krone und Zepter geben Schandmaul in der Mittelalter-Rockszene den Ton an, doch die Besetzung der Tafelrunde hat sich ein wenig geändert: Saksia Forkert (ditte von links) ist neu in der Band, außerdem wirkte auf neuen Album "Artus" auch Ally Storch von Subway to Sally (nicht im Bild) als Gastmusikerin mit. (Universal)

Doch auch jenseits der Artus-Sage gibt es für Sänger Thomas Lindner und seine Bandkollegen genug zu erzählen: Das vergleichsweise harte und rockige Stück „Die Oboe“ handelt von der Suche nach Frieden - ein Thema, das auch heute noch aktuell ist. Mit dem getragenen Titel „Der Kapitän“ widmen sich Schandmaul der seemännischen Sehnsucht, in „Vagabunden“ reflektieren sie die alten, wilden Zeiten, und der dynamisch-tanzbare Song „Der Totengräber“ erklärt treffend, dass zum Schluss abgerechnet wird - Fans des Genres fühlen sich womöglich an die „Grabrede“ von Subway to Sally erinnert, die ebenfalls besagt, dass im Tod alle gleich sind und dass sie nichts mitnehmen. Mit „Froschkönig“ und „Der Weiße Wal“ kommt dann auch noch Stoff aus weiteren Märchen und Geschichten zum Tragen.

Kein heiliger Gral, aber viel Bonusmaterial

Insgesamt liefern Schandmaul ein solides Album ab, das viele Elemente der vorherigen Alben beibehält und diese stimmig mit neuen inhaltlichen und musikalischen Ideen anreichert. Einziger kleiner Wermutstropfen: Es fehlt ein wirklicher Ohrwurm, der sofort hängenbleibt. Die meisten Songs entfalten ihre Qualität erst nach mehrmaligem Hören. Dafür bietet Schandmaul den Fans wie gewohnt auch mit „Artus“ wieder mehr als nur gute Musik: Das neue Album erscheint nebst der digitalen Version in vier haptischen Varianten.

Die Standard-Editionen auf CD und Vinyl sind musikalisch identisch. Das limitierte CD-Digipack enthält neben dem Album noch die Bonus-CD „Camelot“, auf der die Songs „Die Tafelrunde“, „Der Gral“ und „Die Insel - Ynys Yr Afallon“ in erweiterten, soundtrackartigen Versionen zu hören sind. In der limitierten Fanbox finden sich sowohl die CDs „Artus“ und „Camelot“ als auch „Artus“ auf Vinyl - obendrein gibt es eine Schandmaul-Flagge, drei Kunstdrucke und die Live-DVD „Kein Weg zu weit“ mit fast drei Stunden Spielzeit.