Alejandra Beltrán Cuevas und Mike Süsser sind in der Küche quasi zu Hause: Die Foodbloggerin und der Profikoch werden die Kandidaten nicht mit Samthandschuhen anpacken und knallharte Urteile fällen. (RTL II / Frank Dicks)

Von wegen Entspannung am Wochenende: RTL II lässt ab sofort sechs Amateur-Duos in einem neuen Kochformat gegeneinander antreten. In fünf samstäglichen Folgen soll ermittelt werden, wer am Ende berechtigterweise folgende Aussage tätigen kann: „Meine Küche rockt“. Kulinarische Unterhaltung gibt es im deutschen Fernsehen wie Sand am Meer, wie will man das Publikum also noch hinter dem Ofen hervorlocken?

Der Privatsender hat sich für sein neues Format ein interessantes Konzept überlegt: Die Teams müssen in den unterschiedlichsten Koch-Kategorien überzeugen. Wem gelingt waschechte Restaurant-Atmosphäre im eigenen Wohnzimmer, wer kalkuliert die Bewirtung einer Hochzeitsgesellschaft richtig ein und welches Team kreiert das hochwertigste Street Food? Das Besondere dabei: Der Druck auf die Kandidaten wird erhöht, indem die Zubereitungszeit von Mal zu Mal knapper bemessen wird.

Hingucker: Giulia und Kaan sind mit Herzblut bei der Sache - wenn die beiden gemeinsam am Herd stehen, wird's schnell mal emotional. (RTL II / Frank Dicks)

Doch nicht nur die jeweiligen Kontrahenten müssen überzeugt werden, um es letztendlich in die finale, fünfte Folge zu schaffen. Auch die Jury beurteilt die Köstlichkeiten. Und die ist vom Fach: Mike Süsser ist Profikoch und arbeitet als Küchenchef in Luxushotels - der Schlemmeratlas adelte den Diplom-Küchenmeister bereits als einen von Österreichs 20 besten Köchen. Den RTL-II-Zuschauern dürfte er noch aus „Die Kochprofis“ bekannt sein. Und dann gäbe es da noch die mexikanischstämmige Foodbloggerin Alejandra Beltrán Cuevas - sie gehört ihrerseits zur Top 20 der hiesigen Hobbyköche. Welches Kandidatenteam wird sich im Kulinarikkampf als würdig erweisen und sich weder von Streitereien noch vom Zeitdruck oder der harten Konkurrenz unterbuttern lassen?