Mehr als 20 Millionen Afrikaner wurden im Laufe der Geschichte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts deportiert, verkauft und versklavt. Aber die Geschichte der Sklaverei begann nicht erst mit den Baumwollfeldern, sondern geht bis in die frühesten Hochkulturen zurück. (ARTE / Olivier Patté / CPB Films)

Wie aktuell das Thema Rassismus auch im Jahr 2020 ist, zeigen der Fall George Floyd und die anschließenden Anti-Rassismus-Proteste weltweit. Ihren Ursprung hat diese Geißel der Menschheit im Kolonialismus. Die Geschichte der Sklaverei, die bis in die frühesten Hochkulturen der Menschheit zurückreicht, ist über riesige Territorien hinweg eine Geschichte der Gewalt und der Machtbesessenheit, die sich ganz eigene Gesetze schuf. Ihr widmet sich die ARTE-Sendereihe „Menschenhandel - Eine kurze Geschichte der Sklaverei“ in vier an einem Abend aufeinanderfolgenden Dokumentationen.

Bereits im siebten Jahrhundert nach Christus wurde Afrika zu einem Zentrum des Menschenhandels. Es entwickelte sich ein Netzwerk, das sich über den gesamten Erdball erstreckte und über 1.200 Jahre bestand. Mehr als 20 Millionen Afrikaner wurden im Laufe der Geschichte deportiert und versklavt. Wie und warum ausgerechnet Afrika zum Drehkreuz des Menschenhandels wurde, versucht der erste Film des Vierteilers (ab 20.15 Uhr) zu erklären.

Die Völker der Subsahara wurden im Laufe der Jahrhunderte zur wichtigsten Ressource des größten Menschenhandelnetzwerks der Geschichte. (ARTE / Olivier Patté / CPB Films)

Auf der Suche nach Gold segelten die Portugiesen am Ende des Mittelalters nach Afrika, entführten dort systematisch schwarze Sklaven und brachten sie ins neue Handelszentrum nach Brasilien, wo sie mit ihnen erste Kolonien gründeten. Im 17. Jahrhundert wollten Franzosen, Engländer, Holländer und Spanier vom Zuckerrohranbau in der Karibik profitieren. Fast sieben Millionen Afrikaner gerieten so in eine endlose Spirale der Gewalt. Weltweite Aufstände und Proteste brachten 1807 ein Ende des transatlantischen Sklavenhandels. Doch inmitten der industriellen Revolution entstanden bald neue Sklavenrouten.

Mehr als Kommentare und Erläuterungen der Experten sagen die alten Archivaufnahmen der Sklavenstämme, die einen unvergleichlichen Irrsinn der Menschheit zeigen.