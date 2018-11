Der Schwede Rolf Lassgård gab Henning Mankells Kommissar Wallander ab 1994 ein höchst populäres Gesicht. In Deutschland zeigte das ZDF die schwedischen Produktionen. 25 Jahre später lernt man Wallander bei Netflix als Jungspund kennen. (ZDF / Bengt Wanselius)

Schon drei Schauspieler verkörperten Henning Mankells übellaunigen Ermittler Kurt Wallander: die schwedischen Mimen Lassgård und Krister Henriksson sowie der Brite Kenneth Branagh. Für gerade einmal zwölf Kriminalromane, die der 2015 verstorbene Mankell seinem berühmten Polizisten widmete, ist das eine Menge „Schauspielermaterial“. Nun soll noch ein vierter, bislang unbekannter, deutlich jüngerer Wallander hinzukommen.

Wie Netflix bekannt gab, wird der amerikanische Streaming-Dienst 2019 die sechsteilige Serie „Young Wallander“ stemmen. Gedreht wird in Englisch, die Produktion soll eine britisch-schwedische Kooperation werden.

Der schwedische Schauspieler Krister Henriksson spielte Kommissar Wallander zwischen 2005 und 2013 über drei Staffeln in einer deutsch-schwedischen Koproduktion. Für Mankell war Krister Henriksson der wohl beste Wallander, auch wenn der wuchtigere Rolf Lassgård gefühlt mehr Fans hatte. Die ARD produzierte drei Staffeln mit schwedischen Partnern. (ARD / Degeto / Yellow Bird / B. Bragason)

Der neue Kniff an der Geschichte: Netflix will Wallander als jungen Mann erzählen, was die literarischen Vorlage sogar hergibt. Henning Mankell beschrieb den späteren Griesgram in seiner Kurzgeschichtensammlung „Wallanders erster Fall und andere Erzählungen“. Wann der Netflix-Sechsteiler im Programm auftauchen wird, ist noch unklar.