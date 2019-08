Judith Hoersch schlüpft zum dritten Mal in die Rolle der Lena Lorenz in der gleichnamigen ZDF-Heimatreihe. In "Schatten und Licht" will sie einer Patientin helfen, die unter einer postpartalen Depression leidet. (ZDF / Susanne Bernhard)

Als Hebamme gibt es kaum etwas Schöneres, wenn ein gesundes Baby auf die Welt kommt und das Kind bei seiner Familie gut aufgenommen wird. Doch das ist leider nicht immer der Fall. Das muss auch Lena Lorenz (Judith Hoersch) in der 17. Folge der gleichnamigen Heimatreihe mit dem Titel „Schatten und Licht“, die im ZDF ausgestrahlt wird, feststellen. Denn ihre Patientin Isabel (Ina Paule Klink) leidet nach der Geburt ihres zweiten Kindes an einer schweren postpartalen Depression. Sie will nicht darüber reden und hört weder auf ihren Mann, noch auf Lena. Bis sie eine grausame Entscheidung trifft ...

Doch nicht nur mit ihrer Patientin hat Lena stark zu kämpfen, auch privat fliegt ihr mal wieder einiges um die Ohren. Als wäre die Fernbeziehung nicht schon belastend genug, ertappt sie ihren Freund Quirin (Jens Atzorn) auch noch mit einer fremden Dame. Und als ihr im Krankenhaus plötzlich eine junge Frau gegenübersteht und behauptet, sie wäre ihre Halbschwester, bricht für Lena eine Welt zusammen - besonders, als ihre Mutter Eva (Eva Mattes) ihr daraufhin lieber aus dem Weg gehen will. Die Folge „Schatten und Licht“, in der Judith Hoersch nun zum dritten Mal in die Rolle der Hebamme aus Himmelsruh schlüpft.