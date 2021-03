Opel zeigt sein neues Gesicht: Mit dem Mokka hält auch das neue Frontdesign mit einer geschlossenen Plexiglasfläche, genannt Vizor, Einzug in die Modellpalette. (Opel)

Einen echten Gassenhauer, den hatten sie bei Opel ja schon länger nicht mehr. Der neue Mokka könnte genau das werden: Schon bevor er bei den Händlern stand, verkaufte er sich wie geschnitten Brot. Nun ist der Mokka da – und enttäuscht die hohen Erwartungen vor allem als Elektrovariante nicht.

Dass ausgerechnet Opel aktuell einmal ein Luxusproblem bekommen könnte – das war nun wirklich nicht zu erwarten. Schließlich waren die Rüsselsheimer als ständiger Übernahmekandidat – gerade erst 2017 ging die Traditionsmarke von General Motors an den französischen PSA-Konzern über – in jüngerer Vergangenheit nicht durch besonders innovative oder ausgefeilte Modelle aufgefallen. Doch nun steht da der neue Mokka. Und die zuvor über viele Jahre so gebeutelten Opelaner haben das so ungewohnte wie hübsche Problem, dass sie die Nachfrage danach überhaupt nicht abdecken können.

Stolze Kleinfamilie: Das Karosseriedesign des Mokka kommt an, darunter verbergen sich wahlweise klassische Verbrenner oder ein E-Motor. (Heinrich Rohne)

Es hat natürlich auch mit der staatlichen Förderung und dem Boom der E-Mobilität zu tun. Schließlich soll der Opel, der im Format eines kleinen SUV auch als klassischer Verbrenner angeboten wird, vor allem als vollelektrischer Mokka-e rocken. Und das ist ihm direkt mit den ersten Ankündigungen gelungen. Aber so richtig: Als die Bestellbücher im Herbst 2020 öffneten, orderten die Kunden den nur 4,15 Meter langen Opel wie verrückt.

Lieferschwierigkeiten? Opel dementiert

Das „Handelsblatt“ berichtete gar, dass aufgrund der aktuellen Überbuchung bereits gezeichnete Kaufverträge wieder storniert werden mussten. Das aber dementiert Opel entschieden. Die Lieferschwierigkeiten beträfen nur die ausverkaufte Basisausstattung, nicht jedoch die übrigen Ausstattungsvarianten. So verspricht Opel-Chef Michael Lohscheller: „Jeder Kunde, der jetzt einen Mokka-e bestellt, bekommt ihn noch dieses Jahr geliefert.“

Das sagt sehr viel über den Mokka-Boom aus. Denn: Bislang gab es von dem neuen Modell – auch im motor.markt – nur einige Bilder zu sehen. Probefahrten bei den Händlern sind erst seit Ende Februar möglich; der neue Opel wurde also tatsächlich blind bestellt. Das darf sich das Team um Designer Stefan Arndt auf die Fahnen schreiben: Es hat einen echten Hingucker entworfen. Dieser Mokka ist frisch aufgebrüht – daneben wirken viele Konkurrenten wie kalter Kaffee.

Den wird man künftig öfter auf den Straßen sehen: der neue Opel Mokka. (Heinrich Rohne)

Denn der neue Opel Mokka ist: heiß, kurz und stark. Die erste Generation unter diesem Namen war dagegen allenfalls Muckefuck. Die neue „Vizor“-Optik mit der geschlossenen Plexiglasfront, die den bisher gekannten Kühlergrill ersetzt und die LED-Scheinwerfer, das Opel-Logo sowie die Technik der Assistenzsysteme beherbergt – sie verleiht dem Mokka einen fast schon motzigen Auftritt. Dazu kurze Überhänge vorne und hinten und ein bulliges Heck; das ergibt zusammen ein echt starkes Stück.

Benziner oder E-Motor? Keine Frage!

Lassen wir den Mokka aber jetzt mal laufen. Auch wenn es noch Verbrenner (zwei Benziner mit 100 und 130 PS und einen Diesel mit 110 PS) für den neuen Opel im Angebot gibt: Womöglich werden sie die letzten ihrer Art sein. Denn da wäre noch der 100 kW/136 PS starke Stromer, die Standardkonfiguration des PSA-Konzerns, bekannt etwa aus Peugeot e-208 und Opel Corsa-e.

Und wer die Antriebe im Vergleich probieren kann, für den ist die Entscheidung klar. Da kann der Dreizylinder-Turbobenziner in der Version mit 130 PS auf dem Papier zwar mit dem Stromer mithalten – doch der fühlt sich wesentlich emotionaler an. Denn der Mokka-e muss sich nicht bis auf 5500 Umdrehungen quälen, um so etwas wie Punch zu vermitteln. Flüssig und machtvoll spult der elektrische Synchronmotor seine Power ab.

Frisch aufgebrüht: Der Innenraum des neuen Opel zeigt sich so modern wie die zentrale Bedieneinheit dem Fahrer zugewandt. (Opel)

Richtig spritzig ist man vor allem im Stadtverkehr unterwegs – und im entsprechenden Fahrmodus. Denn der Mokka-e bietet drei Programme mit unterschiedlichen Leistungsstufen. Wer „Eco“ wählt, lässt nur 60 der 100 kW auf die Räder los, in Stellung „Normal“ sind es 80 kW, die volle Kraft wird erst bei „Sport“ losgelassen. Analog dazu entwickelt sich das Drehmoment, von 180 über 220 bis hin zu den 240 Nm, die erst den echten Spaß bieten.

Die Förderung lässt den E-Aufpreis schmelzen

Der Verbrauch dabei soll laut WLTP-Norm zwischen 17,4 und 18,0 kWh/100 km liegen. Da würde eine Reichweite von 324 Kilometern herauskommen – das ist nach den Erfahrungen der ersten Testfahrten auch einigermaßen realistisch. Die Reichweitenprognose jedenfalls sank im Gleichschritt mit den bereits zurückgelegten Kilometern – und das ist längst nicht bei allen Herstellern und ihren E-Autos so.

Was den Opel auch von etlichen Konkurrenten unterscheidet: Die Entscheidung, welcher Antrieb es denn nun sein soll, hängt nicht am Budget. Denn zieht man vom Grundpreis des Mokka-e (34.110 Euro) die Förderung ab, kostet der Stromer weniger als der vergleichbar motorisierte Benziner mit 130 PS (24.765 Euro) und nur knapp einen Tausender mehr als der 110-PS-Diesel. Weshalb es dann auch wieder kein Wunder ist, dass Opel mit dem neuen Muntermacher endlich auch mal wieder ein Luxusproblem hat.