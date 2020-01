In "Frühling - Keine Angst vorm Leben" macht sich Dorfhelferin Katja (Simone Thomalla) auf den Weg zu einer Pilgergruppe. Jan hat sie um Hilfe gebeten. (ZDF / Barbara Bauriedl)

Da staunen Katja (Simone Thomalla) und Adrian (Kristo Ferkic) nicht schlecht: Eines schönen Morgens packt Jan (Christoph M. Ohrt) einfach seine Sachen und bricht zu einer Pilgerreise auf. Auf seinem Weg begegnet er der schwangeren Liane (Kathrin Anna Stahl), der es allerdings nicht gutzugehen scheint. Und das hat einen traurigen Grund. Doch nicht nur sie verbirgt ein Geheimnis, auch Jan hat etwas auf dem Herzen. Währenddessen glänzt Fred Stillkrauth in der Rolle des einsamen Bauers Alois Untermeyer: Dieser möchte eine Frau kennenlernen und sich noch einmal in seinem Leben verlieben. Katja will ihm dabei helfen und erstellt ihm ein Online-Dating-Profil. Es dauert nicht lange, da ist er völlig aus dem Häuschen: Eine Frau hat sich gemeldet und möchte ihn treffen. Doch das Date verläuft ganz anders als erwartet.

In der 27. Folge der seit 2011 ausgestrahlten ZDF-Reihe „Frühling“ bekommt es Simone Thomalla als Dorfhelferin Katja in dem idyllischen Alpendörfchen Frühling mit schweren Themen zu tun, und es wird im Laufe der Geschichte zunehmend emotional. Am Ende liefert „Frühling - Keine Angst vorm Leben“ eine klare und einprägsame Botschaft fürs Leben.