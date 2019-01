Anna Aaron - Pallas Dreams (Radicalis / Julien Chavaillaz)

Anna Aaron hat zuletzt vier Jahre lang keine neue Musik veröffentlicht. Das lag unter anderem an kreativen Differenzen mit ihrem Ex-Label Two Gentlemen und damit vielleicht an der Weiterentwicklung ihres Sounds. Das Two-Gentlemen-Roster ist sehr jazzlastig, und in solche Schubladen passt Anna Aaron nicht mehr. Nachdem der klassische Folk ihres Frühwerks oft getragen und düster daherkam, klingt ihr Spiel mit elektronischer Pop-Musik auf dem neuen Album „Pallas Dreams“ ungewohnt unbeschwert. Dadurch entsteht oft auch eine Schere zwischen Aarons Sound und ihren Inhalten.

Auf „Moskito“ treffen leichtfüßige Piano-Akkorde auf einen Text, der aus dem Smokey Mountain erzählt, einem großen Slum bei einer Mülldeponie unweit der philippinischen Hauptstadt Manila. In den frühen 90-ern wurde dieser Müllberg im Dschungel zu einem Symbol für die Armut in dem Westpazifik-Staat. Etwa zu dieser Zeit muss auch Anna Aaron vor Ort gewesen sein, die Teile ihrer Kindheit in Manila verbrachte. Für sie wird der Müllberg im Dschungel auf „Pallas Dreams“ zu einem Symbol für Verdrängtes in ihrem Innenleben. Das können Erinnerungen an einen Ort sein, der 10.000 Kilometer weit entfernt liegt, an alte Lieben, alte Freundschaften oder alte Selbstbilder. In Aarons bilderreichen Texten scheinen all diese Motive ständig zu verschwimmen. Im Hintergrund dröhnen währenddessen die Bässe und flirren die Hi-Hats, bis man bei „Last Time We Met“ oder „Why Not“ endgültig glaubt, eine House- Produzentin zu hören.

Früher Folk mit Piano, heute avantgardistischer Pop: Anna Aaron vollzieht mit dem neuen Album "Pallas Dream" einen starken Wandel. (Julien Chavaillaz)

In Anna Aarons Jugend in den 90-ern war elektronische Musik bereits Techno und damit für Fans von handgemachten Band-Sounds der Feind. Dass es auch analoges und von Hand zu bedienendes Equipment gibt, das Synth-Pop-Acts der 80-er wunderbar mit einem Band-Sound kombinierten, entdeckte sie erst ein paar Jahre später. Zum Glück. Auf diese Weise ist aus der stereotypischen Folk-Musikerin am Piano mit „Pallas Dreams“ eine spannende Performance-Künstlerin geworden, die sich im Video zu „Moskito“ in irgendeinem Galerieraum durch eine Plastikplane wühlt. Die neue Anna Aaron könnte ebensogut eine Pop-Sängerin wie eine avantgardistische Electronica-Künstlerin sein und scheint zwischen den Stühlen sehr bequem zu sitzen.