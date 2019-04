Archaisch, krtaftvoll, furchtlos: Amon Amarth veröffentlichen mit "Berserker" ihr inzwischen elftes Album. (Sony Music)

Wikinger und Heavy Metal: Das ist eine Kombination, die schon immer gut funktionierte. Verbunden durch Eigenschaften wie archaische Härte, unbändige Energie und Unbeugsamkeit, tauchten die beiden Elemente immer wieder gemeinsam in der Geschichte der Rockmusik auf. Irgendwann in der grauen Endphase des letzten Jahrtausends kam es dann zur bisher konsequentesten und erfolgreichsten Vereinigung von Wikinger-Bildern und Heavy Metal: Der Name Amon Amarth stammt zwar aus einer gänzlich anderen Welt („Amon Amarth“ ist ein anderer Name für den Schicksalsberg in „Herr der Ringe“), doch die so benannte Metal-Formation wuchs schnell zu einem Bastard erster Güteklasse heran. „Berserker“ ist bereits das elfte Album, welches aus den Hörnern der Schweden schallt.

Die Spuren der Wikinger finden sich nach wie vor allem in den Texten. Auf musikalischer Ebene frönen Amon Amarth einer epischen, ebenso melodischen wie tief grummelnden Spielart des Death Metal. Das sogenannte Growling des hünenhaften Sängers Johan Hegg bildet die Gegenstimme zu Gitarrenlinien, die ohne Umwege direkt ins Ohr gehen. „Crack The Sky“ oder „Raven's Flight“ sind erhabene Streiche mit der metallischen Klinge, die gezielter nicht treffen könnten.

Auch ohne Helm und Beil sehr imposant: Amon Amarth feiern mit ihrem Wikinger-Metal seit Jahren riesige Erfolge. (Sony Music)

Walhalla wartet

Hin und wieder gibt es durchaus auch zartere Töne: Das Piano zu Beginn des schwermütigen Stücks „Into The Dark“ führt buchstäblich in die musikalische Dunkelheit; die eröffnenden Akustikgitarren von „Fafner's Gold“ sind der Wind, der dem Sturm vorangeht. Im Kern präsentieren sich aber auch die Songs auf „Berserker“ wieder als wuchtige Eroberungszüge. Amon Amarth erzählen von Männern, die weder Tod noch Schmerzen fürchten, denn Walhalla erwartet sie. Es wird glorifiziert und heroisiert, bis sich die Schwerter biegen.

So ziehen Amon Amarth einmal mehr selbstbewusst und furchtlos in den Kampf, nicht nur im Quasi-Titelstück „The Berserker At Stanford Bridge“. Vor was sollten sie auch Angst haben? Ihre Waffen sind ihre Instrumente und Kompositionen, und die beherrschen sie in fast unbezwingbarer Weise. Auf der Heavy-Metal-Landkarte nimmt das schlagkräftige Quintett daher nicht umsonst Stück für Stück mehr Platz ein - das letzte Album, „Jomsviking“, landete 2016 auf Platz eins in den deutschen Charts. Die Erfolgsgeschichte dieser Band, wunderbar dokumentiert auf der aktuellen DVD „The Pursuit Of Vikings“, ist ebenso faszinierend wie einnehmend, und eines ist sicher: Auch mit „Berserker“ werden Amon Amarth wieder die Herzen ihrer Fans erobern.