Nicholas Ofczarek konnte als derangierter österreichischer Ermittler Gedeon Winter im achtteiligen Sky-Thriller "Der Pass" die Zuschauer überzeugen. Wie Sky bekannt gab, wird die Serie nun um eine zweite Staffel verlängert. (Sky Deutschland / Sammy Hart)

Mit deutschen Serien konnte Sky in den letzten Monaten große Erfolge verbuchen. Nachdem der Pay-TV-Anbieter bereits kürzlich die Verlängerungen von „Das Boot“ und „Babylon Berlin“ bekannt gegeben hatten, erhält nun auch der Alpenthriller „Der Pass“ eine Fortsetzung. Das bestätigte Programmchefin Elke Walthelm gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Das Format mit Julia Jentsch und Nicolas Ofczarek in den Hauptrollen habe „die Erwartungen bei weitem übertroffen“, so Walthelm.

Insgesamt schalteten nach Angaben von Sky während der acht Episoden von „Der Pass“ 1,42 Millionen TV-Zuschauer ein. Des Weiteren verfolgten 2,55 Millionen Zuseher die Serie über die Streamingangebote von Sky.

Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek suchen als Ermittler in "Der Pass" nach einem Serienkiller in den Alpen. Ob die Handlung der zweiten Staffel an die Episoden der ersten Ausgabe anknüpft, ist noch nicht bekannt. (Sammy Hart/Sky)

Was in den neuen Episoden passieren wird und wann sie zu sehen sein werden, ist ebenso unbekannt wie die Besetzung. Klar ist dagegen, dass sich Cyrill Boss und Philipp Stennert weiter für Drehbuch und Regie verantwortlich zeigen.