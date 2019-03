Chuck Berry gilt als Urvater und Impulsgeber des Rock'n'Roll. Er beeinflusste Künstler wie John Lennon, Bruce Springsteen und Keith Richards. (ARTE / The Berry Estate)

Sein Leben hätte auch ganz anders verlaufen können. Schon als 18-Jähriger landete er im Knast. Chuck Berry hatte drei Geschäfte überfallen und ein Auto geklaut. Im US-amerikanischen Süden der 1940er-Jahre war eine Karriere als Langfinger bestimmt kein guter Start - vor allem nicht für einen Schwarzen. Der mehrfach ausgezeichnete Filmemacher Jon Brewer beginnt sein Porträt mit den frühen Verfehlungen des jungen Chuck Berry. Dieser Kniff bietet dem britischen Regisseur die Möglichkeit, innerhalb seines Musikfilms, der nun bei ARTE zu sehen ist, auch auf die gesellschaftspolitischen Entwicklungen im von Weißen dominierten Amerika der 1950er-Jahre einzugehen. Als Berrys erster Hit „Maybellene“ 1955 aus den Radios dröhnte, konnten sich die Hörer kaum vorstellen, dass dieser Berry ausgerechnet ein Schwarzer gewesen war, der zudem auch noch von weißen Radiostationen gespielt wurde.

Ausnahmekünstler aus St. Louis

Mit "Maybellene" gelang Chuck Berry in den 1950er-Jahren auf Anhieb ein Top-Ten-Hit in den Billboard Charts. (ARTE / The Berry Estate)

Trotz einer musikalischen Konkurrenz mit Elvis Presley wurde Berry zum Pionier des Rock'n'Roll. Wenn der „King“ mit den Hüften wackelte, machte er seinen „Duckwalk“, der zu Berrys Markenzeichen wurde. Anders als Elvis schrieb der Ausnahmekünstler aus St. Louis, Missouri, seine Hits auch selbst. Im Film erinnern sich frühe Wegbegleiter: „Chuck Berry wäre noch sehr viel größer geworden, wenn er weiß gewesen wäre.“

In dem sehr ausführlichen Porträt Brewers erinnern sich unter anderem Gene Simmons von Kiss oder Alice Cooper daran, wie sie von dem Impulsgeber des Rock'n'Roll beeinflusst wurden. Erfrischend vor allem sind die Erzählungen von Berrys Ehefrau Themetta. 68 Jahre lang hatte „Toddy“ es trotz einiger Aufs und Abs an der Seite des Musikers ausgehalten. Ihr widmete Berry auch sein letztes Album.

Der junge Chuck Berry erlebte keinen guten Start in das Leben. Bereits als 18-Jähriger landete er im Knast. (ARTE / The Berry Estate)

An seinem 90. Geburtstag, am 18. Oktober 2016, hatte der Künstler die Platte angekündigt. Er erlebte die Veröffentlichung nicht mehr. Chuck Berry verstarb am 18. März 2017. Seine letzte Platte mit neuen Songs nach mehr als 40 Jahren erschien posthum.