Der kleine Kobold Pumuckl und Meister Eder (Gustl Bayrhammer) kehren wieder ins Fernsehen zurück: Der BR strahlt digital neu aufbereitete Folgen aus. (Pumuckl Media GmbH)

Diesen Rotschopf kennt wohl jeder: Seit 1962 begeistern die Geschichten des Kobolds Pumuckl in Hörspielfolgen Klein und Groß, seit 1982 auch in der beliebten Fernsehserie. Nun kommt die Kultfigur von Ellis Kaut erneut ins Fernsehen: Das BR-Fernsehen strahlt ab Sonntag, 1. März, die 52 Folgen von „Meister Eder und sein Pumuckl“ aus - „digital restauriert und in HD aufbereitet“, wie der Sender bekannt gab.

Vor 38 Jahren feierte die Serie erstmals ihre Premiere im Bayerischen Fernsehen, zuletzt war Pumuckl neben Gustl Bayrhammer als Meister Eder 2011 im BR zu sehen. „Der Pumuckl kehrt heim!“, so feiert Dr. Reinhard Scolik, der BR-Fernsehdirektor, nun das Comeback im TV. „Endlich können wir die Abenteuer des kleinen Kobolds wieder da zeigen, wo er sich nach der Werkstatt vom Meister Eder am wohlsten fühlt: im BR-Fernsehen und jetzt auch in der BR Mediathek. Für alle heutigen und ehemaligen Kinder, die mit dem Pumuckl im BR groß geworden sind, ein besonderer Tag und ein Grund zur Freude!“ Zuvor gab es Komplikationen mit der Rechtelage.

„Pumuckl“ auch bei radioMikro

Direkt am 1. März steht Pumuckl im BR-Dritten ganz im Fokus: Zunächst werden ab 9.30 Uhr die ersten fünf Folgen ausgestrahlt, im Anschluss um 14.00 Uhr gibt es einen „Pumuckl-Check“ mit Checker Julian. Daran knüpft die Dokumentation „Pumuckl ist zurück“ (14.30 Uhr) an. Die Sendungen „Schwaben und Altbayern“ (17.45 Uhr) und „freizeit“ (18.45 Uhr) beschäftigen sich ebenfalls mit dem Klabautermann. Ab Sonntag, 8. März, zeigt das BR-Fernsehen die aufpolierten Episoden dann immer sonntags in Doppelfolgen.

Außerdem widmet sich der Radiosender Bayern 2 dem beliebten Kobold: Am 1. März spielt der Kinder-Podcast radioMikro um 7.05 Uhr eine der alten Hörspielfolgen ab, ab dem 2. März wird jeweils montags (18.30 Uhr) eine Folge der Hörspielreihe ausgestrahlt. Daneben ist Pumuckl auch Thema bei den Sendungen „Bayern 2 am Sonntagvormittag“ (1. März, 9.05 Uhr) und „Bayerisches Feuilleton“ (1. März, 20.05 Uhr).