Nachdem sie vorab schon einige Singles veröffentlicht hatte, präsentiert Lana Del Rey nun ihr neues Album "Norman Fucking Rockwell". (Universal Music)

Norman Rockwell war ein US-amerikanischer Illustrator, der der eher patriotischen Kunstströmung Americana aus dem frühen 20. Jahrhunderts zugerechnet wird. Viele US-Präsidenten waren und sind Anhänger seiner Kunst, die oft von politischen Ereignissen inspiriert war und das alltägliche Leben der amerikanischen Gesellschaft mehr geschönt als kritisch darstellte. Rockwell starb 1978, doch als bildender Künstler wird er bis heute verehrt.

Das Album „Norman Fucking Rockwell“ von Lana Del Rey, die bürgerliche Elizabeth Grant heißt, kann als Allegorie auf den titelgebenden Künstler verstanden werden. Auch Lana Del Rey ist eine wichtige Vertreterin zeitgenössischer Kunst, wenngleich ihrer Musik seit jeher etwas Morbides innewohnt. Schon nach ihrem ersten großen Hit „Video Games“ (2011) beschrieb man sie als eine „Gangster-Nancy-Sinatra“, deren Songs Hollywood-Retromanie und Millenial-Emotionen fusionieren. Doch das Image der apathischen Lolita in Blue Jeans hat die New Yorkerin spätestens mit „Lust For Life“ (2017) hinter sich gelassen. Plötzlich war die Dream-Pop-Musikerin optimistisch und zuweilen sogar politisch. Vielleicht zwangen die #metoo-Bewegung und der erstarkende Feminismus im Pop sie zu einer Positionierung.

Wer ist Lana Del Rey? Auf dem neuen Album fühlt man sich ihr zumindest ein wenig näher als auf früheren Veröffentlichungen. (Universal Music)

Die Distanziertheit ist verschwunden

Was ihrer Musik aber immer fehlte, war ihre eigene Persönlichkeit. „We were so obsessed with writing the next best american record“, lautet eine Textzeile auf dem neuen Album, die das Problem von Lana Del Reys kreativem Dilemma formuliert. Die Lösung besteht für die 34-Jährige darin, loszulassen. „I ain't no candle in the wind“, heißt es etwa in der ersten Single „Mariners Apartment Complex“, die auch Bezug auf Elton Johns berühmte Marilyn-Monroe-Hymne nimmt. Lana Del Rey balanciert immer noch zwischen Kulturreferenzen („Cinnamon Girl“ heißt auch ein Song von Neil Young, „Doin' Time“ ist ein Cover der Ska-Punkband Sublime) und der Sehnsucht nach einem ewigen Sommer - doch nicht mehr in juveniler Andeutung, sondern in der Offenbarung der eigenen Fragilität.

Exemplarisch für diesen Umstand steht „Venice Bitch“. Einmal mehr bäumen sich heruntergefahrene Surf-Rock-Gitarren zu schleppenden Beats auf, bevor sich der Song mit Synthesizern in einer psychedelischen Verheißung auflöst. „As the summer fades away / Nothing gold can stay“, heißt es hier. Lana Del Reys lasziver Trübsaal-Gesang ist immer noch opulent, aber er wird von Produzent Jack Antonoff (Taylor Swift) auf „Norman Fucking Rockwell“ pointierter in Szene gesetzt, als man es bisher gewohnt war. Der Aufbau ist kein musikalischer Schichtsalat mehr, sondern ein behutsam serviertes Menü. Das macht das Ganze agiler. Stellten sich zwischen den verführerischen Orchesterbögen früher noch rhetorische Fragen wie „Is this happiness?“, beantwortet Lana Del Rey diese jetzt mit überzeugten Soft-Rock-Statements wie „Fuck it, I Love You“ oder „Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have - But I Have It“.

Die puppenhafte Distanziertheit ihres immer schon treffsicheren Songwritings ist auf „Norman Fucking Rockwell“ verschwunden. Stattdessen setzt Lana Del Rey auf geschönte Nahbarkeit, wenn sie auf „Hope Is A Dangerous Thing ...“ zum Beispiel singt: „Hello, it's the most famous woman you know on the iPad / Calling from beyond the grave, I just wanna say, 'Hi, Dad'“. Die Ikone, die früher immer so abwesend und verschleiert wirkte - sie ist jetzt präsenter denn je.