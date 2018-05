Der Schnauzer ist passé, der Ferrari glücklicherweise nicht: Jay Hernandez ist der neue Magnum. (CBS)

Der Bart ist Geschichte, der Held hingegen nicht: Der Privatdetektiv Magnum kehrt ab Herbst auf die Bildschirme zurück - zumindest in den USA auf dem Kabelsender CBS.

Der Bart-Verzicht ist nicht das einzige Novum beim Reboot der legendären 80er-Jahre Krimiserie mit Tom Selleck, die es in acht Staffeln auf insgesamt 162 Folgen brachte. Zwar spielt die Handlung immer noch auf Hawaii, und auch beim Berufsbild der Hauptfigur hat sich nichts geändert, dennoch müssen sich die Fans auf einige Änderungen gefasst machen. Der lateinamerikanische Darsteller Jay Hernandez beerbt Selleck in der Titelrolle des investigativen Ex-Militärs. Stephen Hill schlüpft in die Rolle von Piloten-Ass TC, Zachary Knighton übernimmt den Part von Rick. Allerdings erwartet die Zuschauer diesmal kein Jonathan Higgins, sondern eine Julia, die von der Britin Perdita Weeks verkörpert wird.

Higgins ist jetzt eine Frau: Die Britin Perdita Weeks wird Magnum unterstützen und ihn Disziplin lehren. (Tristan Fewings/Getty Images for DIAGEO)

Und darum geht's: Als einer seiner Kumpel ermordet wird, nimmt Thomas Magnum die Ermittlungen selbst in die Hand. Natürlich kann er dabei auf die Unterstützung seiner drei Freunde zählen. Für die Serienwiederbelebung zeichnen Peter Lenkov und Eric Guggenheim verantwortlich, die mit „Hawaii Five-0“ bereits Reboot- und Krimiluft im Paradies geschnuppert haben. Dass es dabei sehr actionlastig zugehen wird, beweist der rund vierminütige Trailer, der weder mit coolen Sprüchen, noch mit Explosionen und aberwitzigen Stunts geizt. Justin Lin, seines Zeichens dreimaliger „Fast & Furious“-Regisseur und Actionvirtuose, übernahm die Regie bei der Pilotfolge.

„Magnum“ wird sicherlich Probleme haben, die alteingesessenen Fans zu überzeugen - die stilistische Neuausrichtung und die neu gedachten Charaktere dürften für sie gewöhnungsbedürftig sein. So kursieren im Netz mal mehr, mal weniger nett gemeinte Spitzen in Richtung fehlender Schnurrbart des Hispano-Stars Hernandez. Immerhin: Die berühmte Titelmelodie erklingt auch im Trailer, und der rote Ferrari ist weiterhin fester Bestandteil der Serie - manchmal auch zerlegt in seine Einzelteile.

Zwei Originalstars: Schnauzbartträger Tom Selleck (links) und sein Co-Star Larry Manetti begeisterten in den 1980-ern das TV-Publikum in "Magnum". (Newsmakers)

Wann und wo hierzulande die „Magnum“-Neuauflage zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.