Mit "Starkregen" präsentiert Rainhard Fendrich sein inzwischen 18. Studio-Album. (Sony Music)

Man kennt ihn unter anderem als Nachfolger von Moderator Rudi Carrell bei der TV-Verkupplungsshow „Herzblatt“, einem öffentlich-rechtlichen Vorgänger von „Der Bachelor“ und ähnlichen Formate. Auch als Schauspieler trat Rainhard Fendrich gelegentlich in Erscheinung. Sein wichtigster Beitrag zur österreichischen und deutschen Unterhaltungsbranche bleibt aber zweifellos seine Musik. Als Urgestein des Austro-Pop feierte der gebürtige Wiener mit beschwingtem Schmäh („Es lebe der Sport“, 1983) und Balladen, die es in den Kanon des deutschprachigen Songbooks schafften („Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk“, 1983) riesige Erfolge. Auch die inoffizielle österreichische Nationalhymne „I Am From Austria“ (1990) stammt aus seiner Feder.

„Starkregen“, das neue Werk, ist das 18. Studio-Album des inzwischen 64-Jährigen. Musikalisch changiert es zwischen Singer/Songwriter-Elementen, Pop und Schlager. Mit der Single „Burn Out“, dem Opener des Albums, gab es zuletzt schon einen kleinen Vorgeschmack. Hinter der Ohrwurm-Melodie und dem launigen Rhythmus versteckt sich ein ernstgemeinter Appell für Entschleunigung. Gesellschaftskritische Töne schlägt auch der mit sanfter Wut vorgetragene Track „Heiße Luft“ an. Neben allgemeiner Politikverdrossenheit prangert Fendrich unter anderem die Menschen an, welche Flüchtlingen die Schuld am eigenen Versagen in die Schuhe schieben. „Hinterm Tellerrand“ kritisiert die Ignoranz des Einzelnen, der sich nur für sich selbst interessiert.

Der 64-jährige Rainhard Fendrich ist ein Urgestein des Austro-Pop. (Sony Music)

„Sag ma net, es gibt kan Teufel“ nennt zwar keine Namen, doch man errät schnell, dass machtbesessene politische Führer wie Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump oder Kim Jong-un gemeint sind. So singt Fendrich etwa vom „gelben Pudel von der Sonnenbank“ und dem „kleinen Dicken aus Pjöngjang“. Am Puls der Zeit bewegt sich auch das Stück „Die Welt ist groß“, in dem der Sänger das Thema menschengemachter Klimawandel auf seine ganz eigene Weise behandelt: Er findet Trost in der Erkenntnis, dass der Planet stark genug ist, um in Zukunft auch ohne uns zurechtzukommen.

Ein Hauch von „Macho Macho“

Der augenzwinkernde Humor, der den Zeitgeist auf die Schippe nimmt, war früher ein Markenzeichen Fendrichs. Sein neues Werk ist zwar weiterhin geprägt von einer scharfen Beobachtungsgabe, allerdings deutlich nachdenklicher und teils schwermütiger als seine Songs aus früheren Jahren. Ausnahmen wie „Social Media Zombie“ bestätigen die Regel, wenn der Wiener seinen Ich-Erzähler mit spürbarer Freude zur Witzfigur macht - ein bisschen wie damals bei „Macho Macho“ (1988).

Balladen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Allerdings klingt das Stück „Mein Leben“ derart nach Schlager, dass es ohne weiteres auch auf einem Roland-Kaiser-Album Platz gefunden hätte. Eher handgemacht und sehr viel authentischer klingt dagegen die hymnische Klavier-Nummer „Mit der Zeit“, mit der Fendrich sich altersweise dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest widmet. Der fiefschürfendste Moment aber kommt ganz am Ende, wenn in „Abendrot“ die Altersdemenz zum Thema wird. Unterm Strich macht Rainhard Fendrichs neues Album deutlich: Der Sonnyboy ist zwar ein Senior geworden, doch statt auf 40 Jahre im Musikbusiness zurückzublicken, schaut er lieber auf das Jetzt und das Morgen - und er hat noch immer viel zu sagen.