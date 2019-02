Durand Jones & The Indications - American Love Call (Dead Oceans)

Ist es ein gutes Zeichen, wenn der „Morning In America“ nach den 60er- und 70er-Jahren klingt? Es kann bedeuten, dass schon wieder jemand erfolglos den Classic Rock reanimiert hat und an den verstaubten Gitarrensounds erstickt ist. Dass jemand das Hippie-Mindest aus San Francisco wiederentdeckt hat und in der Natur verschwunden ist. Dass jemand das aktuelle Disco-Revival beliefert hat und auf Ibiza tanzt, bis er umfällt. Das wäre langweilig, das gab es schon. Es kann aber genauso bedeuten, dass sich jemand am Motown-Soul orientiert hat und ihn ins Jetzt überträgt, ohne mit den Wurzeln zu brechen. Durand Jones & The Indications versuchen genau das auf ihrem Debütalbum „American Love Call“. Jones, der Soulsänger und ausgebildete Saxofonist, und seine Band The Indications, deren Mitglieder er im Musikstudium in Bloomington, Indiana, kennenlernte, haben ihre Live-Sessions dokumentiert und den Soul beschworen. Ist dieser Soul nun ein Retro-Soul oder ist diesem Soul etwas Neues hinzugefügt worden?

Der „Morning In America“ klingt smooth. Es ist der erste Song des Albums, und der gibt die Richtung vor, in die sich das Album bewegt. Oder besser: in die es fließt. Das Schöne ist nämlich, dass der Klang, den Jones mit seinem Gesang und die Band mit ihrem Sound kreiert, fließt und fließt. Natürlich lassen sich die einzelnen Songs herauspicken, doch das Album funktioniert genauso gut als langer, zusammenhängender Tonstrom, weil alles ineinander übergeht, ineinander gleitet, sich zusammensetzt, sich verbindet. Das liegt vermutlich auch daran, dass die Songs hauptsächlich live aufgenommen wurden.

Durand Jones & The Indications nennen ihr Debütalbum "American Love Call" und besingen darauf den "Morning In America". (Rosie Cohe)

So klingt der „Morning In America“

Nach „Retro“ klingt dieser Fluss aber nicht. Er ist kein Abklatsch des Motown-Souls, steht aber in dessen Tradition. Der Kontrast zwischen der Melancholie in Jones' Stimme und der Euphorie in den Bläsersätzen sowie in den Streicher-, Gitarren-und Drum-Sounds der Indications wirkt belebend und fand so auch schon in Detroit statt. Der Unterschied ist aber, dass im 21. Jahrhundert neue Produktionsmittel und Aufnahmetechnologien zur Verfügung stehen. Dadurch klingt „American Love Call“ nicht so roh wie der Soul aus dem letzten Jahrhundert, sondern eher sauber und glatt - in den USA würde man diesen Sound als „sleek“ bezeichnen. Durand Jones & The Indications machen also auch Soul-Musik für HiFi-Liebhaber.

Der „Morning In America“, so viel ist sicher, der klingt momentan nicht nur nach den neuesten Rap-Weirdos, sondern auch nach Durand Jones & The Indications. Er klingt nach dem sanften Erwachen aus der Depression. Das Album ist zwar nicht explizit politisch, versinnbildlicht im Sound aber ganz gut, wie sich die Linke in den USA langsam wieder aufrappelt und zu kämpfen beginnt gegen den wütenden weißen Mann und seine wütenden weißen Freunde an der Spitze.