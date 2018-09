Cher - Dancing Queen (Warner Music)

Es gibt so Ideen, da fragt man sich, warum man nicht schon viel früher darauf gekommen ist. Cher muss es so gegangen sein, als sie beschloss, ein ABBA-Album zu veröffentlichen. Immerhin hatten auch die schwedischen Pop-Ikonen ihren größten Erfolg in den 70er-Jahren, und wie Cher sind sie Ikonen der Queer Community. Zudem treiben ABBA und auch Cher bis heute auf jeder Party die Leute auf die Tanzfläche. Trotzdem musste Cher erst im Kino-Musical „Mamma Mia! - Here We Go Again“ zwei Abba-Hits zum Besten geben, bevor es Klick machte. Jetzt serviert die 72-Jährige auf „Dancing Queen“ gleich zehn der größten Gassenhauer. Wer allerdings durch die Kombination eine Potenzierung des 70er-Flairs zum Disco-Inferno erwartet, sieht sich getäuscht.

Man kann nicht sagen, sie hätte uns nicht gewarnt: „Man kann die Songs nicht besser machen, ich kann ihnen nur eine Cher-Note verpassen“, erklärte Cher vorab in einem Interview. Und warum sollte sie nicht, ABBA kann schließlich jeder mitsingen. Genau das tut sie dann auch, große Brüche oder eigene Ideen gibt es kaum - dafür reichlich Einsatz des Vocoders, der mittlerweile zu ihrem Markenzeichen geworden ist und sicher auch über die eine oder andere altersbedingte Stimmschwäche hinweghelfen kann. Dazu Discobeats, die teilweise noch aus der Jahrtausendwende stammen. Zumindest am Anfang ist das so, die ersten beiden Titel „Dancing Queen“ und „Gimme! Gimme! Gimme!“ sind geradezu schmerzhaft vorhersehbar.

ABBA kann jeder mitsingen. Aber nur Cher kann einen dabei noch überraschen. (Machado Cicala)

Erst beim dritten Song erschließt sich dann, was Cher mit diesem Album vorhat: „The Name Of The Game“ beginnt überraschend funky. Doch gerade, wenn man sich ein kleines bisschen eingegroovt hat, vollzieht der Song mit dem ersten Refrain eine radikale Wende zum Frühstücksradio-Country, um dann unbesorgt zwischen den Genres hin und her zu switchen. Was zur Hölle tut sie da?! - Sie hat Spaß. So einfach ist das. Und mal ehrlich: Das hätte man auch schon beim Anblick des Covers ahnen können, das eine doppelte Cher in typischer Agnetha-versus-Anni-Frid-Pose zeigt, einmal mit blonder, einmal mit schwarzer Perücke, und beide Male mit süffisantem Lächeln im Gesicht.

Wer das erst einmal akzeptiert und der alten Dame ihren Spaß lässt, wird selbst welchen haben. Und auch, wenn man die Songs nicht besser machen kann, eine eigene Note bekommt Cher wirklich immer wieder hin. „Chiquitita“ zum Beispiel klingt mit ihrer dunklen Stimme gleich viel weniger süßlich, gleicht diesen Niveaugewinn dann aber mit einer Musikspur aus, die genauso gut von den Amigos stammen könnte. „The Winner Takes It All“ wird mit sanftem Discopuls und Backing Vocals aus der Dose plötzlich viel kühler und gar nicht mal uninteressant. Den ganz großen Auftritt aber hat Cher, ganz die geübte Diva, an den Schluss gesetzt: „One Of Us“ ist purer, trauriger und langsamer als das Original. Die Schunkelballade entwickelt ungeahnte Wirkung, wenn die Sängerin sich Zeit nimmt und ordentlich Pathos draufpackt. Der supersanfte Ausstieg schließlich verführt gleich zum „Repeat“-Knopf. ABBA kann vielleicht jeder mitsingen. Aber nur Cher kann einen dabei noch überraschen.