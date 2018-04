Frech wie eh und je: Spyro und seine Original-Trilogie von 1998 bis 2000 werden neu aufgelegt. Die ursprünglichen Spiele... (Activision)

Darauf haben Fans gewartet: Activision hat die Gerüchte um ein Remake der ersten drei „Spyro“-Spiele endlich bestätigt. Die mit „Spyro: The Reignited Trilogy“ betitelte Neuauflage erscheint bereits am 21. September - und anders als die „N. Sane Trilogy“ von Crash Bandicoot kommt sie anfangs nicht nur für PS4, sondern auch für Xbox One.

Alle drei für die Ur-PlayStation entwickelten Titel - „Spyro the Dragon“, „Gateway to Glimmer“ und „Year of the Dragon“ - wurden mithilfe von Epics „Unreal Engine 4“ von Grund auf neu konstruiert. Das Resultat sind über 100 Spielabschnitte, die zwar dem Level-Layout der Originale entsprechen, aber eine rundum zeitgemäße Grafik-Kulisse und Steuerung bieten.

... wurden von "Ratchet & Clank"-Erfinder Insomniac entwickelt, die rundum erneuerten Remakes kommen von Vicarious Visions. (Activision)

Für das Remake verantwortlich ist diesmal „Skylanders“-Erfinder Toys for Bob. Bei „Crash Bandicoot“ saß noch das ebenfalls für diverse „Skylanders“-Games bekannte Studio Vicarious Visions am Drücker. Eine passende Besetzung übrigens, denn seine letzten Aufritte hatte der freche Teenage-Drache in den Skylands.