Der rothaarige Prinz markiert nur noch die Nummer sechs der Thronfolge. (dpa)

Sind sie nicht ein harmonisches Paar? Ist sie, Meghan, nicht einfach traumhaft schön? Ist er, Harry, nicht zum statthaften Mann gereift? Haben beide, die Schauspielerin aus der Anwaltsserie „Suits“ und der Prinz, nicht endgültig die Monarchie modernisiert? Die Unterhaltungen ähneln sich an diesem Sonnabend, wenn sich Rachel Meghan Markle und Henry Charles Albert David of Wales vor prunkvoller Kulisse in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor das Jawort geben.

Aber ganz richtig ist zumindest eines nicht: Nur weil die Gäste auf die Einladung zur Hochzeit auf feinstem englischen Papier auch mit einer eher bürgerlich-plumpen E-Mail zu- oder absagen konnten und weil die Queen ihr Okay zur Vermählung mit der geschiedenen Amerikanerin gab, ordnen sich die Royals nicht neu.

Dieses frische Antlitz, das Prinz Harry und Meghan Markle dem britischen Königshaus angeblich verleihen, ist ein trügerisches. Die Zeremonie läuft nur so ab wie sie abläuft, weil der junge Mann, der mit durchzechten Nächten, Auftritten im Nazi-Kostüm und Rangeleien mit Fotografen weltweit Schlagzeilen machte, längst raus ist.

Mit jedem Kind (inzwischen drei), das sein Bruder William mit seiner Frau Kate bekam, schwand Harrys Rolle. Der rothaarige Prinz markiert nur noch die Nummer sechs der Thronfolge. Da drückt Oma Elizabeth II. bei ihrem Enkel sicher das ein oder andere Auge mehr zu als bei den anderen Mitgliedern der „Firma“, wie sich die Familie selbst ganz gerne nennt, auch wenn das Wort eher unelegant, knallhart klingt und doch eine realistische Selbsteinschätzung beinhaltet.

Im inneren Kreis der Thronfolger gelten harte Regeln. Eine davon: „Never explain, never complain“, also erkläre dich nie und beschwere dich nie. Man könnte es auch anders ausdrücken: Wie schlecht es dir bei allem auch geht, mach’ gute Miene zum bösen Spiel. Richte das Krönchen, und die Schau geht weiter.

Das britische Königshaus besteht also auch aus guten Schauspielern. Sie halten seit Jahrzehnten eine perfekte Fassade aufrecht, die dazu führt, dass die Öffentlichkeit an das Schöne und Schillernde glaubt. Oder: glauben mag. Es ist der kleine Eskapismus, den sich weltweit Milliarden Menschen ab und an gönnen. Vor sieben Jahren, bei der Hochzeit von Prinz William und Kate, sahen zwei Milliarden Menschen zu.

Noch mehr waren es nur, als man die Mutter der beiden, Prinzessin Diana, 1997 zu Grabe trug. Bei diesem bis dato meistgesehenen Medienereignis aller Zeiten saßen 2,5 Milliarden Menschen vor den Bildschirmen. Weil das Publikum in traurigen wie in glücklichen Momenten mit den gekrönten Häuptern mitfühlt. Es wird zu einem Teil der hohen Gesellschaft, der sie im realen Leben wohl nie angehören werden.

Es ist der Traum von einem Märchen. Und die Mitglieder dieser Königshäuser dienen am besten als Hauptdarsteller und Identifikationsfiguren. Prinz Harry, der zur Welt kam, als es zwischen Diana und Charles heftig kriselte, als die Dreiecksbeziehung mit Camilla an die Öffentlichkeit gelang und der seine Mutter durch einen tragischen Unfall verlor, wenn heranwachsende Jugendliche sie am dringendsten brauchen.

Er, der erst vor einem Jahr öffentlich machte, dass er, gebeutelt von dieser turbulenten Kindheit, 20 Jahre damit verbracht habe, den Schmerz zu verdrängen und an depressiven Schüben litt. Erstmals sprach ein britischer Royal so offen über Krankheiten und Gefühle. Von daher darf man Prinz Harry vielleicht als den Menschlichsten bezeichnen. Er ist nicht gelackt, perfekt, unnahbar, abgehoben. All seine Ecken und Kanten führten dazu, dass er nie auf einem Sockel stand.

Kein Wunder, dass sich Harry nicht darum schert, wer standesgemäß für ihn ist – oder nicht. Er lässt die Gefühle, und noch viel wichtiger, die Liebe entscheiden. Mit Meghan Markle schafft die Tochter einer Reisebüroangestellten und eines Lichtregisseurs den Sprung in den Adel. Dazu kommt noch ihre afro-amerikanische Abstammung und dass sie drei Jahre älter ist als ihr künftiger Mann.

Mehrere Dinge also, die bis vor wenigen Jahren ein Unding gewesen wären. Doch Monarchien müssen mit der Zeit gehen, sonst müssen sie mit der Zeit gehen. Dementsprechend waren Europas Monarchen dann am beliebtesten, wenn sie demokratische Entwicklungen zuließen. Das weiß auch die „Firma“, weshalb Thronfolger Prinz Charles seine künftige Schwiegertochter zum Altar führt, weil Meghans Vater wegen einer Herz-OP die Teilnahme am Fest absagte. Selbst wenn am Ende nur alles gut inszeniert sein sollte – es ist ein Traum von einem Märchen.

marcel.auermann(at)weser-kurier.de