Wolfgang Müllers "Die sicherste Art zu reisen". Ein deutsches Folkpop-Album, das man im Frühjahr 2018 hören sollte.

„Der Heimweg spult den Hinweg zurück wie ein Tape“, singt Wolfgang Müller auf „Flieger“, dem Eröffnungsstück seines neuen Albums. Das nostalgisch lyrische Bild zeigt es bereits: Wolfgang Müller ist einer von den Älteren. 1975 im hessischen Limburg geboren, lebt der Liedermacher seit über 20 Jahren in Hamburg. Bisher segelte er im Windschatten vergleichbarer Edelfedern und Americana-Freunde wie Gisbert zu Knyphausen, Niels Frevert oder Moritz Krämer. „Die sicherste Art zu reisen“, Müllers sechstes Album, steht den besten Werken der Genannten in nichts nach. Ganz im Gegenteil: Das textlich wie auch in den feinen Arrangements hochklassige Werk dürfte eines der besten deutschsprachigen Popalben im Jahr 2018 werden.

Die allgegenwärtigen deutschen Poptexte müssen es sich mittlerweile gefallen lassen, hinterfragt zu werden. „Eier aus Stahl“, Jan Böhmermanns brillante Analyse inhaltsleerer, aber hochemotionaler Wortschleudern aus dem Radio, wurde gerade zu Recht mit dem Grimmepreis ausgezeichnet. Einen wie Wolfgang Müller, der allein mit seinem maximal unglamourösen Namen wohl keine Chance in diesem Geschäft hätte, wird mit der Abwehr von Angriffen jener Art nichts zu tun haben. Zum einen, weil Müller nichts mit dem klassischen Mainstream verbindet, ihn wird man eher in kleinen Clubs nach dem Konzert CDs und Vinyl signieren sehen. Ein weiterer Grund ist das tatsächlich hohe Niveau seiner Texte zwischen erwachsener Melancholie und der lakonischen Formulierung alternativer Lebensentwürfe.

Lebensklug, unaufdringlich und musikalisch einfach wunderschön: die elf Songs Wolfgang Müllers auf "Die sicherste Art zu reisen". Etwas für Fans von Gisbert zu Knyphausen, Niels Frevert oder Moritz Krämer. (Hans Starck)

Musikalisch beruhen die elf Songs auf Müllers feinem Gitarrenspiel, dem Werk der Go Betweens, Prefab Sprouts, natürlich Bob Dylans - man ergänze hier beliebige andere amerikanische Folk-Großmeister - und den erstaunlich edlen Arrangements mit Streichern, Querflöten und Saxofonen. Die Schönheit des Orchestralen gerät jedoch nie zum Selbstzweck, es wird nie „dick aufgetragen“, alles dient dem Song. Einzelne Titel herauszustellen, ist schwierig. Eigentlich gibt es keinen einzigen schwächeren auf „Die sicherste Art zu reisen“. Wer die eher melancholische Seite Müllers kennenlernen mag, könnte mit „In meinen Träumen“ oder „Blonder Hans“ einsteigen. Etwas folkig-sonniger, aber keineswegs flacher geht es im Titelsong oder dem anfangs erwähnten „Flieger“ zu.

Zwischendurch, so schien es, hatte Wolfgang Müller, der zuletzt die sympathische Kinderliederreihe „Unter meinem Bett“ mit auf den Weg brachte, fast mit der eigenen Karriere gebrochen. „Die sicherste Art zu reisen“ zeigt mit ihrer lebensklugen, aber nie aufdringlichen Poplyrik, dass gerade Ü-40-Songwriter wie Müller der Welt eine Menge geben können. Dann nämlich, wenn sie jene Jahre so klug reflektieren, die ein Werbespot mal „Leben für Fortgeschrittene“ nannte. „Du wilderst im Brachland deiner inneren Gärten, um einen Tag satt zu sein - jetzt hast du drei Jahre nichts zu essen“, wirft Wolfgang Müller in der musikalisch lieblichen, aber textlich bitteren Charakterstudie „Brachland“ dem Hörer an den Kopf. Müllers Album selbst hat den eher gegenteiligen Effekt: Wer hier zuhört, ist gerüstet für karge kalte Tage - und spürt verhalten optimistisch in einen weiteren Frühling hinein.