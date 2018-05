Ein Westernheld im Kampf gegen eine Krankheit und ein krankes System: Ron Woodroof (Matthew McConaughey) gibt nicht auf. (Arte / Dallas Buyers Club, LLC.)

Ein Duell der Blicke klärt die Fronten. Sein Boss und seine Kollegen starren den Elektriker Ron Woodroof (Matthew McConaughey) mit kalter Verachtung an. Durch die Windschutzscheibe seines Autos starrt Woodroof zurück, aber er steigt nicht aus. Er weiß, dass er gefeuert ist: Im Dallas von 1985 ist man als HIV-Infizierter überall unerwünscht. Aber wenn Woodroof den Wagen zurücksetzt und in einer wütenden Staubwolke davonbraust, ahnt man, dass er's allen zeigen will. Mit der Gründung des „Dallas Buyers Club“, der diesem Biopic seinen Namen gibt, wird er sein Schicksal in einen Gewinn für sich und andere verwandeln - die Kraft des Trotzes treibt ihn an. ARTE zeigt das oscarprämierte Drama von Jean-Marc Vallée in einer Wiederholung.