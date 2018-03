Der Winter kehrt am Wochenende nach Norddeutschland zurück. (dpa)

Die Frühlingsgefühle in Norddeutschland währen dieses Jahr vorerst nur kurz. Nach den milden Temperaturen vom Wochenende warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor der nächsten Kaltfront. Zwischen zwei Hochdruckgebieten formiert sich eine Nordströmung, die über Schweden und Finnland ab Freitag Polarluft in den Norden Deutschlands bringt, die Höchsttemperaturen liegen bei null Grad. Am Samstag könnte die Polarluft nach Süden und Westen wandern, genaue Prognosen lassen sich laut DWD darüber aber noch nicht treffen.

Vor allem für Nordostdeutschland warnt der DWD vor einem neuen Lake-Effekt, der die Region bereits Ende Februar mit kräftigem Schneefall und Schneeverwehungen heimgesucht hatte und am Wochenende wieder auftreten könnte. (sei)