Hat 1993 das Action-Genre revolutioniert und den modernen Ego-Shooter ins Leben gerufen: "Doom". Der Baller-Meilenstein wurde von den id-Gründern John Carmack (heute Oculus VR), John Romero und Tom Hall programmiert. Jetzt verspricht Romero neue Inhalte für den Klassiker - auf Basis der alten Technologie. (id Software)

Gerade erst hat Bethesda zum 25-jährigen „Doom“-Jubiläum Fans und Modder dazu aufgerufen, sich 2019 an den Geburtstags-Feierlichkeiten für den Shooter-Opa zu beteiligen, da meldet sich auch schon ein Promi zu Wort: Kein Geringerer als John Romero - einer der Programmierer des 1993-er-Originals und Mitgründer von id Software - will einen Mod veröffentlichen, der eine Art inoffizielle Fortsetzung des Klassikers darstellt. Die mit „Sigil“ betitelte Erweiterung läuft mit der Technologie des Shooter-Oldtimers und muss deshalb in das Verzeichnis des Original-„Doom“ kopiert werden.

„Sigil“ kommt Romero zufolge mit neun frischen Einzelspieler- und ebenso vielen Deathmatch-Levels, erzählerisch knüpft es direkt an die Handlung vondes Originals an. Der Entwickler will seinen Mod kostenlos zum Download anbieten - Geld verdienen möchte er mit aufwendig produzierten, limitierten Spezialausgaben, die neben USB-Sticks im Disketten-Look auch Aufkleber und eine Zinnfigur bergen. Letztere zeigt Romeros Kopf am Ende eines Spießes.

Ganz schön "Heavy Metal": Romeros "Doom"-Mod "Sigil" soll über aufwendig gearbeitete Sammler-Editionen Geld einspielen. Der Mod als solcher ist dagegen kostenlos zu haben. (John Romero)

Schon im Februar 2019 soll es soweit sein: Dann können Fans ein weiteres Mal in die Pixel-Hölle hinabsteigen.