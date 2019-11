Das aufwendigste Movie-Adventure des französischen Ausnahme-Entwicklers Quantic Dream war bisher nur auf PS4 zu haben. Jetzt erscheint "Detroit: Become Human" auch für PC. (Sony / Quantic Dream)

Seit der Trennung von seinem langjährigen Exklusiv-Partner Sony ist das französische Entwickler-Studio Quantic Dream eifrig damit beschäftigt, seinen ehemals PlayStation-exklusiven Spiele-Katalog auf den PC zu portieren. Weil die regelmäßigen, Millionen-schweren Finanzspritzen von Sony-Seite ausbleiben, sucht der Entwickler nach neuen Einnahmequellen.

Vor einigen Monaten hat man bereits die ursprünglich für die PS3 publizierten Interactive-Movie-Adventures „Heavy Rain“ und „Beyond: Two Souls“ für Windows-Rechner veröffentlicht - jetzt ist das ursprünglich PS4-exklusive (seit April 2018) „Detroit: Become Human“ an der PC-Reihe. Wie die Vorgänger soll auch die Geschichte um empfindsame Androiden ausschließlich über Epics Game-Store zu haben sein - und zwar ab 12. Dezember.

Die interaktiven Adventure-Filme des französischen Entwicklers stehen in dem Ruf, packende und oft kunstvoll inszenierte Geschichten zu erzählen, allerdings handelte es sich bei den seit „Heavy Rain“ PlayStation-exklusiven Spielen um reine Prestige-Objekte für Publisher Sony. Finanziell war selbst das erfolgreichste Spiel des Studios - „Heavy Rain“ - nicht einträglich genug, um die hohen Produktionskosten auffangen zu können.