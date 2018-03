Interaktives Film-Adventure, das jetzt endlich einen Release-Termin hat: "Detroit: Become Human" erzählt die Geschichten von drei künstlichen Existenzen. (Quantic Dream / Sony)

Was lange wärt, wird vielleicht doch noch gut: Nach langem Hin und Her, mehreren Verspätungen und kleinen wie großen Skandalen ist die Entwicklung von „Detroit: Become Human“ inzwischen fast abgeschlossen. Nach Gerüchten, dass es das filmische Sciene-Fiction-Adventure von Quantic Dream vielleicht auch in diesem Jahr nicht mehr in die Läden schaffen würde, hat Sony jetzt überraschend Entwarnung gegeben. David Cages nur behutsam interaktivierte Cyber-Mär um Künstliche Intelligenz und rebellierende Androiden wurde jetzt offiziell auf den 25. Mai terminiert - außerdem ist der Titel ab sofort vorbestellbar. Wie angekündigt schlüpft der Spieler dabei abwechselnd in die Rolle von drei Kunstmenschen, die jeweils unterschiedliche Erfahrungen beim Zusammenleben mit ihren menschlichen Schöpfern machen: Markus, Connor und Kara.