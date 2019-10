Anhand der drei ungleichen Schwestern (von links) Lotte (Nadja Uhl), Margot (Barbara Auer) und Ina Winter (Nicolette Krebitz) beschreibt der ZDF-Dreiteiler "Preis der Freiheit" den Zusammenbruch der DDR. (ZDF / Mathias Bothor)

1987 in Ostberlin, das System DDR steuert auf den Staatsbankrott hin. Die staatseigene Devisenbeschaffungsagentur „Kommerzielle Koordinierung“, kurz: KoKo, versucht ihn zu verhindern. Unter der Leitung Alexander Schalck-Golodkowskis (Thomas Thieme) wird alles zu Geld gemacht, was möglich ist: Man tütet Waffendeals ein, importiert Müll aus der BRD oder verkauft Dissidenten an den reichen Bruderstaat im Westen. In der siechenden DDR suchen drei Schwestern nach dem richtigen Weg: Margot (Barbara Auer) und Paul Spindler (Joachim Król) sind etablierte Parteimitglieder im höheren Rang. Margot „wirtschaftet“ in der KoKo, während ihre Schwester, die Buchhändlerin Lotta (Nadja Uhl), das System immer kritischer sieht und sich in der Umwelt- und Demokratiebewegung engagiert. Beim Geburtstag ihrer Mutter Else (Angela Winkler) kommt es zum Eklat, als der Name der totgelaubten dritten Schwester Silvia fällt. Sie lebt mittlerweile unter dem Namen Ina Winter (Nicolette Krebitz) im Westen. Silvia / Ina musste einst ihre beiden Kinder bei der ungeliebten Schwester Margot zurücklassen, um als Dissidentin in den Westen ausreisen zu können.

Es ist schon ein ziemliches „Konstrukt“, das die Drehbuchautoren Michael Klette, Charlotte Wenzel, Gabriela Sperl (auch Produzentin) und Michael Krummenacher (auch Regie) in dem Dreiteiler „Preis der Freiheit“ auftun, um die Geschichte der deutschen Wende aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Nicht Montagsdemonstrationen und Mauerfall stehen hier im Mittelpunkt, sondern das, was in den Jahren 1987 bis 1990 zumeist hinter den Kulissen geschah. Der Zuschauer wird Zeuge zweifelhafter Geschäfte zwischen BRD und DDR. Man sieht Szenen wie den - tatsächlich stattgefundenen - Überfall von Ost-Skins auf hunderte Konzertbesucher in der Berliner Zionskirche. Weil die Staatsmacht der DDR nur untätig zusah, gilt das Ereignis als Brandbeschleuniger beim Zerfall des Systems. Folge drei spielt gar in der Zeit kurz nach dem Mauerfall und erzählt den gescheiterten Versuch, ein besseres und gerechteres Deutschland nach der Wende zu bauen.

Else Bohla (Angela Winkler, links) und ihre Tochter Lotta (Nadja Uhl) denken unterschiedlich über die DDR. (ZDF / Mathias Bothor)

Deutsche Wendegeschichte: Zu „verrückt“ für einen Film?

Nach Teil eins, dem um 21.55 Uhr „Preis der Freiheit - Die Dokumentation“ folgt, sendet das ZDF die beiden Fortsetzungen am Dienstag, 5. November, und Mittwoch, 6. November, jeweils um 20.15 Uhr. Mit Nadja Uhl, Nicolette Krebitz und Barbara Auer sind die Schwesternrollen nicht nur prominent, sondern auch mit exzellenten Schauspielerinnen besetzt. Selbst in den Nebenrollen tummeln sich mit Oliver Masucci, Joachim Król, Angela Winkler, Thomas Thieme oder Jonathan Berlin bekannte und kompetente Kräfte.

Dissidenten-Schwester Ina Winter (Nicolette Krebitz) bekämpft ihr altes System DDR vom Westen aus. (ZDF / W&B Television; Morten Søborg)

Trotz oder vielleicht auch gerade wegen des Anspruches, unbekannte Geschichte in eine Familienerzählung einzubetten, wirkt der Plot ein wenig konstruiert. Einige der (zu vielen) Erzählstränge muten trotz sauber recherchierten Fakten ein wenig künstlich an, weil die verrückte Geschichte der Deutschen sowie fiktionale Dramen hier und da ein wenig zu „exemplarisch“ zusammenkommen. Ein Sog will sich während der dreimal 100 Minuten und der anspruchsvollen Aufgabe, viele unbekannte Details hinter der Wendezeit einem großen Publikum zu erklären, nicht so recht einstellen.

Dennoch hat der Dreiteiler - vor allem aufgrund der exzellenten Besetzung und spannender Wendedetails - seine Momente. Manchmal ist Geschichte eben verrückter, als man es in Form eines Films darstellen kann. Die deutsche Wende vor 30 Jahren steht mit Sicherheit Pate für dieses Phänomen.